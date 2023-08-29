https://sputnik-georgia.ru/20230829/putin-i-erdogan-vstretyatsya-v-sochi-4-sentyabrya-281770973.html

Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября

Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 4 сентября

Пресс-секретарь российского президента ранее заявил, что переговоры лидеров двух стран состоятся в скором времени 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T16:59+0400

2023-08-29T16:59+0400

2023-08-29T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся 4 сентября в Сочи, передал турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о встрече Путина и Эрдогана, заявил в понедельник, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Ранее источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии. Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, сочи, турция, обострение ситуации вокруг украины