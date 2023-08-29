https://sputnik-georgia.ru/20230829/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey--novye-dannye-281744595.html

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 946 лари, на 15,9% меньше, чем в апреле-июне прошлого года 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T09:01+0400

2023-08-29T09:01+0400

2023-08-29T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Граждане Грузии во втором квартале 2023 года потратили за рубежом 514,3 миллиона лари (195,6 миллиона долларов), что на 12,6% больше аналогичных данных 2022 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 946 лари, на 15,9% меньше, чем в апреле-июне прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение. Во втором квартале 2023 года граждане Грузии осуществили 697,8 тысячи выездов за границу, что на 35,4% больше показателя за апрель-июнь 2022 года. Большую часть выездных визитов (47,2%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 331,7 тысячи, что на 50,1% больше по сравнению со вторым кварталом 2022 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (41,8%), Россию (14,1%), Армению (13,9%), Азербайджан (2,6%) и страны ЕС (16,7%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. Во втором квартале 2023 года продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,0 ночей, что на 5,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года. В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов, по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"