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Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 946 лари, на 15,9% меньше, чем в апреле-июне прошлого года 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T09:01+0400
2023-08-29T09:01+0400
2023-08-29T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Граждане Грузии во втором квартале 2023 года потратили за рубежом 514,3 миллиона лари (195,6 миллиона долларов), что на 12,6% больше аналогичных данных 2022 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 946 лари, на 15,9% меньше, чем в апреле-июне прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение. Во втором квартале 2023 года граждане Грузии осуществили 697,8 тысячи выездов за границу, что на 35,4% больше показателя за апрель-июнь 2022 года. Большую часть выездных визитов (47,2%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 331,7 тысячи, что на 50,1% больше по сравнению со вторым кварталом 2022 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (41,8%), Россию (14,1%), Армению (13,9%), Азербайджан (2,6%) и страны ЕС (16,7%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. Во втором квартале 2023 года продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,0 ночей, что на 5,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года. В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов, по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 946 лари, на 15,9% меньше, чем в апреле-июне прошлого года
ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Граждане Грузии во втором квартале 2023 года потратили за рубежом 514,3 миллиона лари (195,6 миллиона долларов), что на 12,6% больше аналогичных данных 2022 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 946 лари, на 15,9% меньше, чем в апреле-июне прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.
Траты граждан Грузии за рубежом за второй квартал 2023 года
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расходах, %
Расходы за визит, лари
Покупки
223,7
43,5
411,4
Питание
142,8
27,8
262,6
Проживание
71,5
13,9
131,6
Местный транспорт
41,7
8,1
76,6
Развлечения
20,8
4,1
38,3
Другие расходы
13,8
2,7
25,4
Во втором квартале 2023 года граждане Грузии осуществили 697,8 тысячи выездов за границу, что на 35,4% больше показателя за апрель-июнь 2022 года.
Большую часть выездных визитов (47,2%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 331,7 тысячи, что на 50,1% больше по сравнению со вторым кварталом 2022 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (41,8%), Россию (14,1%), Армению (13,9%), Азербайджан (2,6%) и страны ЕС (16,7%).
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу во втором квартале 2023 года
Цель поездки
Кол-во туристов, тыс.
Доля в общем кол-ве туристов, %
Посещение друзей и знакомых
181,0
33,3
Шопинг
180,9
33,3
Отдых и развлечения
79,4
14,6
Профессиональная деятельность
74,5
13,7
Лечение
12,9
2,4
Другое
14,8
2,7
Во втором квартале 2023 года продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,0 ночей, что на 5,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года.
В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.
Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов, по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.