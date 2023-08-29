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Сколько стоит подготовка детей к школе в Грузии – стоимость основных товаров
Сколько стоит подготовка детей к школе в Грузии – стоимость основных товаров
Учебный процесс в государственных школах Грузии начинается 15 сентября, ученики и их родители вовсю закупаются школьными принадлежностями 29.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-29T20:10+0400
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2023-08-29T20:10+0400
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В инфографике Sputnik Грузия собрал примерные цены на школьные принадлежности.В учебных заведениях страны нет единой школьной формы, поэтому гардероб школьника родители приобретают исходя из своих материальных возможностей. Стоит отметить, что в Грузии за год выросли цены на большинство товаров и услуг, не стали исключением и цены на канцелярские товары.Курс лари по отношению к доллару США на 29 августа – 2,6299 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, инфографика, инфографика
грузия, общество, новости, инфографика, инфографика
Сколько стоит подготовка детей к школе в Грузии – стоимость основных товаров
Учебный процесс в государственных школах Грузии начинается 15 сентября, ученики и их родители вовсю закупаются школьными принадлежностями
В инфографике Sputnik Грузия собрал примерные цены на школьные принадлежности.
В учебных заведениях страны нет единой школьной формы, поэтому гардероб школьника родители приобретают исходя из своих материальных возможностей. Стоит отметить, что в Грузии за год выросли цены на большинство товаров и услуг, не стали исключением и цены на канцелярские товары.
Курс лари по отношению к доллару США на 29 августа – 2,6299 GEL/$1.