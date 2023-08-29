https://sputnik-georgia.ru/20230829/unikalnaya-srednevekovaya-krepost-v-adzharii-stanet-dostupnee-dlya-turistov-281749449.html

Уникальная средневековая крепость в Аджарии станет доступнее для туристов

Уникальная средневековая крепость в Аджарии станет доступнее для туристов

Крепость Хихани находится в 125 километрах от Батуми 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T11:20+0400

2023-08-29T11:20+0400

2023-08-29T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Обустройство туристической тропы протяженостью один километр, ведущей к уникальной средневековой крепости Хихани в регионе Аджария, подходит к концу, сообщили в Департаменте курортов и туризма региона. Крепость Хихани, расположенная в 125 километрах от курортного города Батуми, находится на высоте 2 236 метров над уровнем моря. Это одна из самых хорошо сохраненных крепостей Аджарии со сложным рельефом. Крепость уникальна как своим местоположением, так и обликом.На туристической тропе уже установлены лестницы с перилами, места для отдыха, качели и беседка. Туристы смогут воспользоваться новой тропинкой со второй половины сентября 2023 года.Департамент курортов и туризма Аджарии решил обустроить данную тропу для того, чтобы туристам было проще подниматься на крепость Хихани, а также для того, чтобы сделать это направление более безопасным и привлекательным для путешественников, отметили в ведомстве. Ранее к крепости, расположенной на склоне горы, можно было добраться только с помощью тропинки, проложенной через горный подъем. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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