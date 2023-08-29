https://sputnik-georgia.ru/20230829/v-polshe-rastet-chislo-zhertv-bolezni-legionerov-281745713.html

В Польше растет число жертв болезни легионеров

В Польше растет число жертв болезни легионеров

По данным санинспекции, умершим после заражения легионеллёзом было от 64 до 95 лет. Десять из них – из Жешува, один – из Жешувского района 29.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-29T07:32+0400

2023-08-29T07:32+0400

2023-08-29T09:24+0400

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ТБИЛИСИ, 29 авг — Sputnik. Вспыхнувшая на юге Польши "болезнь легионеров" унесла жизни уже 11 человек, сообщает государственная санитарная инспекция Жешува.Вспышка легионеллёза, также известного как "болезнь легионеров", зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства возле границы с Украиной.В Подкарпатском центре легочных заболеваний сейчас находятся 19 человек, инфицированных легионеллёзом, в Университетском клиническом госпитале – еще 10, трое из них помещены в реанимацию. Остальные находятся в стабильном состоянии.По данным санинспекции, источник заражения находится в водопроводе. В четырех из девяти проб воды, взятых для исследования 18 августа, обнаружены бактерии легионеллы.С субботы в Жешуве проводят дезинфекцию водопроводов, добавляя в воду увеличенное количество хлора. Дело о вспышке "болезни легионеров" расследует Агентство внутренней безопасности Польши.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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