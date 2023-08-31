https://sputnik-georgia.ru/20230831/evreyskiy-kalendar-prazdnikov-i-postov-na-5784-god-281844487.html

Еврейский календарь праздников и постов на 5784 год

Еврейский календарь праздников и постов на 5784 год

Новый год по еврейскому календарю начинается в первый день месяца Тишрей – в 2023-м он выпадает на 16 сентября 31.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-31T21:46+0400

2023-08-31T21:46+0400

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справки

религия

календарь религиозных праздников

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По еврейскому летоисчислению он знаменует наступление 5784 года, который в григорианском календаре соответствует 2023-2024 годам. Из материала Sputnik Грузия вы узнаете о датах еврейских праздников, постов и важных событий как в иудейском, так и в григорианском календаре на предстоящий год. Еврейский календарь Иудеи верят, что еврейский календарь ведет отсчет с момента сотворения мира, то есть с 7 октября 3761 года до нашей эры, которую называют эрой от Адама. Месяцы и годы еврейского календаря с библейских времен определяют солнечными и лунными циклами, следовательно, оба небесных тела влияют на продолжительность года. По еврейскому календарю год делится на 12 месяцев, которые в разные годы соответствуют в григорианском календаре различным месяцам. Дни в еврейском календаре, согласно Торе, считают от заката до заката, поэтому все праздники начинают отмечать накануне с заходом солнца. А вот посты начинаются в день на рассвете. Исключение составляют посты 9 Ава и Йом-Кипур, которые верующие начинают соблюдать накануне с заходом солнца. Если пост выпадает на Шабат, седьмой день недели, который по сути у евреев также является праздником, его переносят на другой день. Еврейский Новый год Еврейский Новый год, или Рош а-Шана, который начинается первого Тишрея (16 сентября) и длится два дня, один из важных иудейских праздников – в это время предопределяются судьбы и события на предстоящие 12 месяцев. Месяц Тишрей в еврейском календаре – первый месяц гражданского и седьмой библейского года, по григорианскому календарю он выпадает на сентябрь-октябрь. День траура Пост Гедалии соблюдают 3 Тишрея (18 сентября). Это один из четырех постов, установленных в память о разрушении Храма. Пост в день траура соблюдают от восхода солнца до появления первых звезд – в этот период евреи ничего не едят и не пьют. Йом Киппур Йом Киппур – день поста и отпущения грехов евреи отмечают 10 Тишрея (25 сентября). Это день Высшего суда – в Йом Киппур верующим утверждается приговор, вынесенный Господом каждому на предстоящие 12 месяцев. Пост завершает "десять дней покаяния", начавшиеся в Судный день. Суккот Суккот, или "Праздник шалашей", отмечают с 15 Тишрея (30 сентября). Праздник, установленный в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную, длится семь дней. Шмини Ацерет Довершает череду еврейских праздников Шмини Ацерет (7 октября). Восьмой день от начала празднования Суккот Тора выделяет особо. В этот день евреи завершают ежегодный цикл чтения Торы и начинают его с начала. Ханука По еврейскому календарю Хануку, или праздник свечей, отмечают с 25 числа месяца Кислев (8 декабря). Праздник, который длится восемь дней, отмечают в память о великом чуде, произошедшем при повторном освящении Храма во II веке до нашей эры в древнем Израиле после победы еврейских повстанцев над войсками селевкидского царя Антиоха. Пост 10 Тевета Пост, установленный в память о несчастьях, постигших Израиль 8, 9 и 10 Тевета, по еврейскому календарю верующие соблюдают 10 числа (22 декабря), воздерживаясь от еды и питья с утра до вечера. Именно 10 Тевета 424 года до нашей эры Вавилонский царь Навуходоносор начал осаду Иерусалима, которая завершилась через два с половиной года разрушением города, сожжением Храма и высылкой евреев в Вавилон. Пурим Пурим, или самый веселый праздник, по еврейскому календарю отмечают 14 числа месяца Адар (24 марта 2024). Праздник, получивший название от древнеперсидского слова "pur" ("жребий"), установили в память о чудесном спасении евреев от истребления более 2400 лет назад в Персидском царстве. История первого всенародного праздника описана в одной из ветхозаветных книг. Пост Эстер Пост Эстер – это день траура, предшествующий празднику Пурим. По еврейскому календарю пост соблюдают 13 Адара (23 марта 2024). Это дополнительный пост в память о разрушении Храма и длится с рассвета до наступления сумерек. Песах Песах, или еврейская Пасха, посвящена самому главному библейскому событию, которое считается началом истории еврейского народа, – Исходу иудеев из Египта. Праздник по еврейскому календарю ежегодно начинают отмечать 15 Нисана (23 апреля 2024). В Израиле Песах – это одно из самых важных событий в еврейской культуре, длится неделю, а за его пределами – восемь дней. Пост первенцев Пост первенцев, предшествующий еврейской Пасхе, верующие соблюдают 14 Нисана (22 апреля 2024). Пост установлен в память о чудесном спасении евреев-первенцев от последней, десятой казни, которую обрушил Всевышний на Египет перед исходом евреев. Йом ха-Шоа Йом ха-Шоа – национальный день памяти и траура, по еврейскому календарю отмечают 27 Нисана (6 мая 2024). В праздник, установленный в 1951 году, вспоминают евреев, пострадавших во время Второй мировой войны от нацистов. Йом ха-Ацмаут Главный государственный праздник Йом ха-Ацмаут, или День независимости Израиля, по еврейскому календарю отмечают 5 Ияра (14 мая 2024). Обычно если праздник выпадает на пятницу или субботу, его переносят на предыдущий четверг. Лаг ба-Омер Лаг ба-Омер, или праздник костров, по еврейскому календарю отмечают 18 Ияра (26 мая 2024). Древнейший праздник, с которым связано много легенд и преданий, посвящен сразу нескольким важным событиям из еврейской истории. Йом-Йерушалаим Йом-Йерушалаим, или День Иерусалима, празднуют 28 Ияра (5 июня 2023). Праздник посвящен воссоединению Иерусалима после шестидневной войны (1967), в ходе которой впервые за две тысячи лет евреи установили контроль над священными местами – Храмовой горой и Стеной плача. Шавуот Шавуот, или праздник дарования Торы – один из трех главных иудейских храмовых праздников, по еврейскому календарю его отмечают 6 Сивана (12 июня 2023). По преданию, именно в этот день Моисей получил от Бога скрижали Завета с десятью заповедями на горе Синай. Пост 17-го Таммуза Пост 17-го Таммуза (23 июля) – еще один траурный день, установленный в память о разрушении Храма. В пост евреи вспоминают о том, как солдаты Навуходоносора, начавшие 10 Тевета осаду Иерусалима, проломили 17 Таммуза городскую стену. Самый траурный день Самый траурный день для еврейского народа – это пост 9 Ава (13 августа). В это время были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы. Строгий пост верующие начинают соблюдать накануне до захода солнца и заканчивают 9 числа после появления звезд на небе. Это единственный день в году, когда изучать Тору евреи не имеет права. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , календарь религиозных праздников