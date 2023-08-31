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Работа над требованиями Евросоюза в Грузии практически завершена – депутат

Работа над требованиями Евросоюза в Грузии практически завершена – депутат

Для нас особо важно активно работать с Еврокомиссией и предоставить ей информацию, что Грузия сделала для выполнения 12 рекомендаций, заявила депутат 31.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-31T23:19+0400

2023-08-31T23:19+0400

2023-08-31T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Работа над требованиями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата в ЕС на законодательном уровне практически завершена, заявила глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Бочоришвили в составе парламентской делегации находится в Брюсселе и проводит встречи с представителями стран ЕС. "Для нас особо важно активно работать с Еврокомиссией и предоставить ей информацию, что Грузия сделала для выполнения 12 рекомендаций и какой важный прогресс достигнут", – сказала Бочоришвили. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Власти достаточно работают для получения Грузией статуса кандидата в ЕС – вице-спикер >> В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Заявления представителей ЕС сбивают с толку – исполнительный секретарь "Грузинской мечты" >>Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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