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Работа над требованиями Евросоюза в Грузии практически завершена – депутат
Работа над требованиями Евросоюза в Грузии практически завершена – депутат
Для нас особо важно активно работать с Еврокомиссией и предоставить ей информацию, что Грузия сделала для выполнения 12 рекомендаций, заявила депутат 31.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-31T23:19+0400
2023-08-31T23:19+0400
2023-08-31T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Работа над требованиями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата в ЕС на законодательном уровне практически завершена, заявила глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Бочоришвили в составе парламентской делегации находится в Брюсселе и проводит встречи с представителями стран ЕС. "Для нас особо важно активно работать с Еврокомиссией и предоставить ей информацию, что Грузия сделала для выполнения 12 рекомендаций и какой важный прогресс достигнут", – сказала Бочоришвили. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Власти достаточно работают для получения Грузией статуса кандидата в ЕС – вице-спикер >> В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса. Заявления представителей ЕС сбивают с толку – исполнительный секретарь "Грузинской мечты" >>Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, брюссель, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, брюссель, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, грузия - евросоюз
Работа над требованиями Евросоюза в Грузии практически завершена – депутат
23:19 31.08.2023 (обновлено: 23:38 31.08.2023)
Для нас особо важно активно работать с Еврокомиссией и предоставить ей информацию, что Грузия сделала для выполнения 12 рекомендаций, заявила депутат
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Работа над требованиями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата в ЕС на законодательном уровне практически завершена, заявила глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"На законодательном уровне со стороны парламента можно сказать, что работа над 12 рекомендациями практически завершена. Процесс безусловно широк, так как сами рекомендации объемные. И нам важно знать оценку со стороны ЕС уже предпринятых шагов", – сказала Бочоришвили.
Бочоришвили в составе парламентской делегации находится в Брюсселе и проводит встречи с представителями стран ЕС.
"Для нас особо важно активно работать с Еврокомиссией и предоставить ей информацию, что Грузия сделала для выполнения 12 рекомендаций и какой важный прогресс достигнут", – сказала Бочоришвили.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что МИД Грузии активно работает со всеми странами ЕС для получения их согласия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия уже получила гарантии поддержки статуса со стороны ряда стран.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.