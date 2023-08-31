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В Кахети у семьи отобрали 50 тысяч долларов, взятых в кредит из банка

В Кахети у семьи отобрали 50 тысяч долларов, взятых в кредит из банка

С отцом и сыном грабители жестоко расправились и нанесли физические увечья 31.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-31T19:31+0400

2023-08-31T19:31+0400

2023-09-01T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Грабители напали на одну из семей, проживающих в селе Магаро в Кахети, на востоке Грузии, и отняли 50 тысяч долларов, которые были взяты в кредит из банка, и драгоценности, сообщает медиацентр "Мтавари". По имеющейся информации, с отцом и сыном грабители жестоко расправились и нанесли физические увечья. На семью Усупашвили пятеро злоумышленников напали ночью. По словам Давида Усупашвили, грабители были вооружены автоматом и кинжалом. Они были в масках, так что идентифицировать их им не удалось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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