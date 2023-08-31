https://sputnik-georgia.ru/20230831/v-tbilisi-perekroyut-transportnuyu-arteriyu-soedinyayuschuyu-dva-krupnykh-rayona-stolitsy-281846158.html
В Тбилиси перекроют транспортную артерию, соединяющую два крупных района столицы
В Тбилиси перекроют транспортную артерию, соединяющую два крупных района столицы
Движение будет запрещено из-за работ по очистке и укреплению скалистого склона у проспекта 31.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-31T23:40+0400
2023-08-31T23:40+0400
2023-09-01T08:21+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Улица Тамарашвили, соединяющая два крупных района столицы Ваке и Сабуртало, будет закрываться для движения транспорта на несколько часов в течение трех дней, с 1 по 3 сентября, говорится в заявлении мэрии Тбилиси. По данным мэрии, движение транспорта будет запрещено на этом участке с 06:00 до 12:00 из-за работ по очистке и укреплению скалистого склона у проспекта. Движение будет невозможно от перекрестка с Университетской улицей до перекрестка с улицей Церетели. В этот период движение будет возможно по улице Владимира и Арчила Асатиани в сторону ущелья реки Вере через улицу Зураба Авалишвили. По этому альтернативному маршруту будет ехать и общественный транспорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
В Тбилиси перекроют транспортную артерию, соединяющую два крупных района столицы
23:40 31.08.2023 (обновлено: 08:21 01.09.2023)
Движение будет запрещено из-за работ по очистке и укреплению скалистого склона у проспекта
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Улица Тамарашвили, соединяющая два крупных района столицы Ваке и Сабуртало, будет закрываться для движения транспорта на несколько часов в течение трех дней, с 1 по 3 сентября, говорится в заявлении мэрии Тбилиси.
По данным мэрии, движение транспорта будет запрещено на этом участке с 06:00 до 12:00 из-за работ по очистке и укреплению скалистого склона у проспекта.
Движение будет невозможно от перекрестка с Университетской улицей до перекрестка с улицей Церетели.
В этот период движение будет возможно по улице Владимира и Арчила Асатиани в сторону ущелья реки Вере через улицу Зураба Авалишвили.
По этому альтернативному маршруту будет ехать и общественный транспорт.