Как умрет Солнце? – потрясающие фото смерти звезд
Через несколько миллиардов лет, как и любая звезда, наше Солнце умрет. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку снимков "гибели" других небесных светил
Возраст Солнца составляет примерно 4,57 миллиарда лет. Изучив подобные звезды (желтые карлики), астрономы определили, что через 4-5 миллиардов лет водород на Солнце начнет заканчиваться и оно превратится в красного гиганта. После этого звезда вытянется и поглотит все планеты Солнечной системы. Ее внешняя оболочка будет остывать и рассеиваться, образуя множество тонких облаков, расширяющихся пузырей или туманностей. В итоге Солнце сожмется и превратится в белого карлика, а еще через несколько миллиардов лет полностью остынет и умрет.
© photo : ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow (UCL), N. Cox (ACRI-ST), R. Wesson (Cardiff University)
Изображение туманности Кольцо, сбрасывающей свои внешние слои.
Изображение туманности Кольцо, сбрасывающей свои внешние слои.
© photo : ESA/Hubble & NASA, D. Rosario; Acknowledgment: L. Shatz
Линзовидная галактика NGC 1947 потеряла почти весь газ и пыль из своих спиральных рукавов, которые раньше вращались вокруг ее центра.
Линзовидная галактика NGC 1947 потеряла почти весь газ и пыль из своих спиральных рукавов, которые раньше вращались вокруг ее центра.
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Умирающая туманность NGC 3132 Южное кольцо.
© AP Photo / NASA, STScI
Звезда Вольфа-Райе 124.
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© AP Photo / NASA, STScI
Звезда Вольфа-Райе 124.
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Умирающая туманность Тухлое яйцо.
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Умирающая звезда в созвездии V838 Единорога.
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Умирающая туманность Кошачий глаз.
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Умирающая туманность NGC 5189 в созвездии Муха.