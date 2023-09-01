https://sputnik-georgia.ru/20230901/281801477.html

Как умрет Солнце? – потрясающие фото смерти звезд

Как умрет Солнце? – потрясающие фото смерти звезд

Через несколько миллиардов лет, как и любая звезда, наше Солнце умрет. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку снимков "гибели" других небесных светил 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T13:25+0400

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Возраст Солнца составляет примерно 4,57 миллиарда лет. Изучив подобные звезды (желтые карлики), астрономы определили, что через 4-5 миллиардов лет водород на Солнце начнет заканчиваться и оно превратится в красного гиганта. После этого звезда вытянется и поглотит все планеты Солнечной системы. Ее внешняя оболочка будет остывать и рассеиваться, образуя множество тонких облаков, расширяющихся пузырей или туманностей. В итоге Солнце сожмется и превратится в белого карлика, а еще через несколько миллиардов лет полностью остынет и умрет.

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