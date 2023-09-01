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Как умрет Солнце? – потрясающие фото смерти звезд
Как умрет Солнце? – потрясающие фото смерти звезд
Через несколько миллиардов лет, как и любая звезда, наше Солнце умрет. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку снимков "гибели" других небесных светил 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T13:25+0400
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Возраст Солнца составляет примерно 4,57 миллиарда лет. Изучив подобные звезды (желтые карлики), астрономы определили, что через 4-5 миллиардов лет водород на Солнце начнет заканчиваться и оно превратится в красного гиганта. После этого звезда вытянется и поглотит все планеты Солнечной системы. Ее внешняя оболочка будет остывать и рассеиваться, образуя множество тонких облаков, расширяющихся пузырей или туманностей. В итоге Солнце сожмется и превратится в белого карлика, а еще через несколько миллиардов лет полностью остынет и умрет.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, в мире, солнце
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, в мире, солнце

Как умрет Солнце? – потрясающие фото смерти звезд

13:25 01.09.2023
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Через несколько миллиардов лет, как и любая звезда, наше Солнце умрет. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку снимков "гибели" других небесных светил
Возраст Солнца составляет примерно 4,57 миллиарда лет. Изучив подобные звезды (желтые карлики), астрономы определили, что через 4-5 миллиардов лет водород на Солнце начнет заканчиваться и оно превратится в красного гиганта. После этого звезда вытянется и поглотит все планеты Солнечной системы. Ее внешняя оболочка будет остывать и рассеиваться, образуя множество тонких облаков, расширяющихся пузырей или туманностей. В итоге Солнце сожмется и превратится в белого карлика, а еще через несколько миллиардов лет полностью остынет и умрет.
© photo : ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow (UCL), N. Cox (ACRI-ST), R. Wesson (Cardiff University)

Изображение туманности Кольцо, сбрасывающей свои внешние слои.

Изображение туманности Кольцо, сбрасывающей свои внешние слои. - Sputnik Грузия
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© photo : ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow (UCL), N. Cox (ACRI-ST), R. Wesson (Cardiff University)

Изображение туманности Кольцо, сбрасывающей свои внешние слои.

© photo : ESA/Hubble & NASA, D. Rosario; Acknowledgment: L. Shatz

Линзовидная галактика NGC 1947 потеряла почти весь газ и пыль из своих спиральных рукавов, которые раньше вращались вокруг ее центра.

Линзовидная галактика NGC 1947 потеряла почти весь газ и пыль из своих спиральных рукавов, которые раньше вращались вокруг ее центра. - Sputnik Грузия
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© photo : ESA/Hubble & NASA, D. Rosario; Acknowledgment: L. Shatz

Линзовидная галактика NGC 1947 потеряла почти весь газ и пыль из своих спиральных рукавов, которые раньше вращались вокруг ее центра.

© photo : NASA, ESA, CSA, and STScI

Умирающая туманность NGC 3132 Южное кольцо.

Умирающая туманность NGC 3132 Южное кольцо. - Sputnik Грузия
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© photo : NASA, ESA, CSA, and STScI

Умирающая туманность NGC 3132 Южное кольцо.

© AP Photo / NASA, STScI

Звезда Вольфа-Райе 124.

Звезда Вольфа-Райе 124. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / NASA, STScI

Звезда Вольфа-Райе 124.

© photo : ESO

Туманность ESO 378-1 Южная сова.

Туманность ESO 378-1 Южная сова. - Sputnik Грузия
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© photo : ESO

Туманность ESO 378-1 Южная сова.

© photo : ESA/Hubble & NASA

Умирающая туманность Тухлое яйцо.

Умирающая туманность Тухлое яйцо. - Sputnik Грузия
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© photo : ESA/Hubble & NASA

Умирающая туманность Тухлое яйцо.

© photo : NASA/the Hubble Heritage Team (AURA/STScI)

Умирающая звезда в созвездии V838 Единорога.

Умирающая звезда в созвездии V838 Единорога. - Sputnik Грузия
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© photo : NASA/the Hubble Heritage Team (AURA/STScI)

Умирающая звезда в созвездии V838 Единорога.

© photo : ESA/NASA/HEIC/The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Умирающая туманность Кошачий глаз.

Умирающая туманность Кошачий глаз. - Sputnik Грузия
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© photo : ESA/NASA/HEIC/The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Умирающая туманность Кошачий глаз.

© photo : NASA/ESA/Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Умирающая туманность NGC 5189 в созвездии Муха.

Умирающая туманность NGC 5189 в созвездии Муха. - Sputnik Грузия
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© photo : NASA/ESA/Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Умирающая туманность NGC 5189 в созвездии Муха.

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