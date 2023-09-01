https://sputnik-georgia.ru/20230901/281874969.html

С паршивой овцы хоть шерсти клок: Штаты доигрались

С паршивой овцы хоть шерсти клок: Штаты доигрались

Неудачные санкции против России и Китая могут вызвать новый глобальный кризис 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T19:12+0400

2023-09-01T19:12+0400

2023-09-01T21:40+0400

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С паршивой овцы хоть шерсти клок — примерно так в Китае воспринимают четырехдневный визит министра торговли США Джины Раймондо, пишет колумнист РИА Новости. Итог такового, мягко говоря, нематериален: договорились создать "новые каналы связи" и прочие комиссии по разрешению всяческих торговых споров. А споры — добавим — они прежде всего по поводу бесчисленных санкций и прочих ограничений, которыми США обложили торговлю с Китаем по выдуманным поводам или вообще без повода. Все прочее в ходе поездки — слова, хотя те бывают и интересными. Они могут, например, отражать абсолютно лишенную логики позицию Вашингтона: Китай надо давить и ограничивать, но при этом с ним нужно торговать и сотрудничать. Дело в том, что через несколько дней в Индии будет заседать очередной саммит G20. Эта встреча лидеров двадцати крупнейших экономик мира может оказаться, как и год назад, бесполезной перед лицом надвигающегося глобального кризиса, то есть показать ненужность самого механизма "Двадцатки". И все знают, что причина его развала — неудачные санкции против России и Китая, от которых плохо странам, всеми силами старающимся держаться подальше от геополитических забав больших держав. В январе этого года в США вышла статья бывшего министра финансов США Генри Полсона, который участвовал в разгребании аналогичного кризиса в 2008 году. Он говорит: тогда Вашингтон и Пекин работали в полном контакте — и с кризисом мир справился. А сейчас — вряд ли, потому что контакта нет. Значит, надо менять всю схему отношений двух первых экономик мира. Добавим: если такой схемы лидеры G20 не увидят, то будут разбираться с кризисом как-то сами, в обход вызвавших его западников. Через механизм расширившегося БРИКС или через любые другие. Хотя хотели бы — об этом Раймондо и говорит, — чтобы восстановилась торговля США и КНР, ключевой мотор мировой экономики, дающий, по некоторым оценкам, до половины ее роста. Правда, еще остаются попытки Америки не дать также Европе и прочим союзникам работать с Китаем. Джина Раймондо — из той фракции в раздерганном политическом классе США, что выступает за какую-то нормальность с Пекином. За ней стоят корпорации типа Boeing, которая только что радостно объявила, что снова начинает экспорт самолетов в Китай. За ней также стоят люди, напоминающие, что идея максимального развода двух первых экономик мира с сокращением их товарооборота (а оно этим летом налицо) ведет к инфляции и прочему разгрому бизнеса внутри США, а впереди выборы. Но фракций в Америке много. На самом правом фланге республиканцев обитают люди, готовые обвинить Китай в постоянной засылке в Америку НЛО (и это не шутка), они говорят о создании независимой комиссии по расследованию этого безобразия. На том же фланге или рядом — те, кто требует полного запрета сотрудничества с Китаем в любых отраслях, связанных с высокими технологиями. Этих людей уговаривают: давайте хотя бы обложим санкциями стратегически важные сферы бизнеса (полный развод только там), но уговорим Китай сохранить любовь в любых других сферах. Но философский настрой рушится, когда одновременно США затевают против глобального конкурента на удивление лживую кампанию клеветы. Заголовки типа "Дорога Китая к развалу" или "Си Цзиньпин: эра застоя" стали нормой (взяты из одного свежего выпуска Foreign Affairs). Копаются в статистике уже даже не квартальной, а месячной, ищут, где у Китая снижаются те или иные кривые либо разорилась та или иная компания. Аудитория — мы и в целом Глобальный Юг. Правда, аудитория эта видит, что по итогам… нет, не прошлого месяца, а второго квартала экономика Китая выросла на 6,3 процента, а США — на 2,4, с оценками от МВФ по итогам года в 5,2 и 1,8 процента. Ну а Великобритания в том же втором квартале выдала 0,4 процента, Франция — 0,9, а Германия — минус 0,1. Вот такая "дорога к развалу".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, аналитика, политика, китай, сша, вашингтон, си цзиньпин, брикс, мвф