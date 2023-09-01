https://sputnik-georgia.ru/20230901/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-prodolzhayut-rasti---dannyy-natsbanka-281867687.html
Активы банковского сектора Грузии продолжают расти – данные Нацбанка
Активы банковского сектора Грузии продолжают расти – данные Нацбанка
На конец июня в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T17:38+0400
2023-09-01T17:38+0400
2023-09-01T19:12+0400
экономика
грузия
новости
статистика
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271832264_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7d34b189822fdcac6a51f53c6129fb82.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. В июле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 1,3 миллиарда лари, или 1,9%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец июля 2023 года объем активов банковского сектора составил 71,3 миллиарда лари (27,2 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,6 миллиарда лари.На конец июня в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271832264_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d097ced6c8e6c89ddb321eb0c8d26e2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
Активы банковского сектора Грузии продолжают расти – данные Нацбанка
17:38 01.09.2023 (обновлено: 19:12 01.09.2023)
На конец июня в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. В июле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 1,3 миллиарда лари, или 1,9%, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По состоянию на конец июля 2023 года объем активов банковского сектора составил 71,3 миллиарда лари (27,2 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,6 миллиарда лари.
На конец июня в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.