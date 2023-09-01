https://sputnik-georgia.ru/20230901/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-prodolzhayut-rasti---dannyy-natsbanka-281867687.html

Активы банковского сектора Грузии продолжают расти – данные Нацбанка

Активы банковского сектора Грузии продолжают расти – данные Нацбанка

На конец июня в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T17:38+0400

2023-09-01T17:38+0400

2023-09-01T19:12+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. В июле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 1,3 миллиарда лари, или 1,9%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец июля 2023 года объем активов банковского сектора составил 71,3 миллиарда лари (27,2 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,6 миллиарда лари.На конец июня в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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