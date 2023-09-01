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Что обсудят Путин и Эрдоган на встрече в Сочи?
Что обсудят Путин и Эрдоган на встрече в Сочи?
Встреча лидеров России и Турции состоится 4 августа 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T17:04+0400
2023-09-01T17:04+0400
2023-09-01T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября на встрече в Сочи обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, актуальную международную проблематику, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. О том, что встреча двух лидеров запланирован в Сочи, стало известно 29 августа.Ранее источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция
россия, в мире, новости, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция
Что обсудят Путин и Эрдоган на встрече в Сочи?
Встреча лидеров России и Турции состоится 4 августа
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik.
Президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября на встрече в Сочи обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, актуальную международную проблематику, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Четвертого сентября в Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику", – говорится в сообщении.
О том, что встреча двух лидеров запланирован в Сочи, стало известно 29 августа.
Ранее источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии.