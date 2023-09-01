https://sputnik-georgia.ru/20230901/chto-obsudyat-putin-i-erdogan-na-vstreche-v-sochi-281865188.html

Что обсудят Путин и Эрдоган на встрече в Сочи?

Что обсудят Путин и Эрдоган на встрече в Сочи?

Встреча лидеров России и Турции состоится 4 августа 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T17:04+0400

2023-09-01T17:04+0400

2023-09-01T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября на встрече в Сочи обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, актуальную международную проблематику, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. О том, что встреча двух лидеров запланирован в Сочи, стало известно 29 августа.Ранее источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита "Большой двадцатки" в Индии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция