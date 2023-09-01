https://sputnik-georgia.ru/20230901/eto-nachalo-novoy-zhizni--premer-gruzii-pozdravil-pervokursnikov-s-postupleniem-v-vuzy-281851688.html

Это начало новой жизни — премьер Грузии поздравил первокурсников с поступлением в вузы

Это начало новой жизни — премьер Грузии поздравил первокурсников с поступлением в вузы

Для поступления в вузы Грузии необходима сдача Единые национальных экзаменов 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T11:00+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил первокурсников с поступлением в высшие учебные заведения и пожелал им успехов, говорится в сообщении главы правительства в соцсети. В 2023 году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вуз, зарегистрировались более 45 тысяч человек, на экзамены явились до 94% абитуриентов. По результатам экзаменов студентами стали 34 843 абитуриента.Премьер подчеркнул, что образованная молодежь – обязательное условие прогресса и силы страны, ее лучшего будущего.В этом году в Грузии действовало 24 экзаменационных центра. Впервые в 2023 году экзаменационный центр был открыт в высокогорном регионе Рача, где экзамены сдали около 120 абитуриентов. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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