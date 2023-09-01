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Фестиваль архивных фильмов из разных стран мира пройдет в Грузии
Фестиваль архивных фильмов из разных стран мира пройдет в Грузии
Темой фестиваля в этом году объявили "Сокровища киноархивов" 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T19:38+0400
2023-09-01T19:38+0400
2023-09-01T19:38+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. На втором международном фестивале архивных фильмов Национального архива министерства юстиции Грузии с 4 по 7 октября покажут 38 документальных, художественных или анимационных фильмов, хранящихся в архивах 15 стран мира. Темой фестиваля в этом году объявили "Сокровища киноархивов", поэтому будут показаны киноленты, хранящиеся в разных странах. Фестиваль откроется 4 октября программой Национального архива Грузии. Самая впечатляющая часть фильма – поездка в горы Грузии. Помимо лечебных процедур, сюда входят спортивные и культурные активности. Второй фильм грузинской программы – "Мир аплодирует" – был снят Георгием Асатиани в 1960 году о Национальном балете Грузии "Сухишвили". В фильме показаны концерты ансамбля в Лондоне, Париже, Риме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Боготе, Мехико, Гаване и других крупных городах мира. В фильме также показаны достопримечательности американских и европейских стран, которые посетили участники ансамбля. Далее 5-7 октября будут показаны киноленты, хранящиеся в Королевском киноархиве Бельгии, Федеральном архиве Германии, Немецком институте кино, Голландском музее кино, кинобиблиотеках Чехии, Перу, Северной Македонии, киномузеях Португалии и Турина, киноархивах Чехии, Эстонии, Польши, Болгарии, США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, культурная жизнь грузии, кино, грузинское кино, архив
культура, грузия, новости, культурная жизнь грузии, кино, грузинское кино, архив
Фестиваль архивных фильмов из разных стран мира пройдет в Грузии
Темой фестиваля в этом году объявили "Сокровища киноархивов"
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. На втором международном фестивале архивных фильмов Национального архива министерства юстиции Грузии с 4 по 7 октября покажут 38 документальных, художественных или анимационных фильмов, хранящихся в архивах 15 стран мира.
Темой фестиваля в этом году объявили "Сокровища киноархивов", поэтому будут показаны киноленты, хранящиеся в разных странах.
Фестиваль откроется 4 октября программой Национального архива Грузии.
"Курорты Грузии" – рекламный фильм, снятый в 1930 году режиссером Эдуардом Супаташвили. Рассказывается о таких лечебных курортах Грузии, как Боржоми, Абастумани, Цхалтубо, Ахтала, Бакуриани и других.
Самая впечатляющая часть фильма – поездка в горы Грузии. Помимо лечебных процедур, сюда входят спортивные и культурные активности.
Второй фильм грузинской программы – "Мир аплодирует" – был снят Георгием Асатиани в 1960 году о Национальном балете Грузии "Сухишвили". В фильме показаны концерты ансамбля в Лондоне, Париже, Риме, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Боготе, Мехико, Гаване и других крупных городах мира. В фильме также показаны достопримечательности американских и европейских стран, которые посетили участники ансамбля.
Далее 5-7 октября будут показаны киноленты, хранящиеся в Королевском киноархиве Бельгии, Федеральном архиве Германии, Немецком институте кино, Голландском музее кино, кинобиблиотеках Чехии, Перу, Северной Македонии, киномузеях Португалии и Турина, киноархивах Чехии, Эстонии, Польши, Болгарии, США.