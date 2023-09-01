https://sputnik-georgia.ru/20230901/gruzinskaya-mechta-nachinaet-protseduru-impichmenta-prezidenta---lider-partii-281851850.html

"Грузинская мечта" начинает процедуру импичмента президента Грузии – глава партии

"Грузинская мечта" начинает процедуру импичмента президента Грузии – глава партии

Нарушение конституции – одно из двух оснований для импичмента президента Грузии 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T11:04+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили в связи с грубым нарушением Конституции, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.Зурабишвили вопреки отказу со стороны правительства 31 августа отправилась проводить встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. В правящей партии ранее заявили, что это является нарушением конституции, а это одно из двух оснований для импичмента президента Грузии. Глава партии разъяснил, что в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях только с согласия правительства.Кобахидзе заявил и о механизме реагирования на нарушение Конституции.Представители "Грузинской мечты" ранее заявлял, что, несмотря на грубое нарушение Конституции, в нынешней политической ситуации невозможно довести процедуру импичмента до конца, отметил он.Для импичмента президента необходимо согласие 2/3 полного состава парламента. У парламентского большинства всего 84 места, тогда как для импичмента необходимо 100.Осенью 2023 года президент Грузии планирует посетить Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – Чехию, ОАЭ и Израиль. Во всех визитах ей было отказано правительством.В четверг, 31 августа, Зурабишвили встретилась со своим немецким коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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