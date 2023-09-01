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"Грузинская мечта" начинает процедуру импичмента президента Грузии – глава партии
"Грузинская мечта" начинает процедуру импичмента президента Грузии – глава партии
Нарушение конституции – одно из двух оснований для импичмента президента Грузии 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T11:04+0400
2023-09-01T11:04+0400
2023-09-01T22:11+0400
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саломе зурабишвили
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евросоюз
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили в связи с грубым нарушением Конституции, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.Зурабишвили вопреки отказу со стороны правительства 31 августа отправилась проводить встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. В правящей партии ранее заявили, что это является нарушением конституции, а это одно из двух оснований для импичмента президента Грузии. Глава партии разъяснил, что в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях только с согласия правительства.Кобахидзе заявил и о механизме реагирования на нарушение Конституции.Представители "Грузинской мечты" ранее заявлял, что, несмотря на грубое нарушение Конституции, в нынешней политической ситуации невозможно довести процедуру импичмента до конца, отметил он.Для импичмента президента необходимо согласие 2/3 полного состава парламента. У парламентского большинства всего 84 места, тогда как для импичмента необходимо 100.Осенью 2023 года президент Грузии планирует посетить Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – Чехию, ОАЭ и Израиль. Во всех визитах ей было отказано правительством.В четверг, 31 августа, Зурабишвили встретилась со своим немецким коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , грузия, новости, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузия - евросоюз, евросоюз, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, франк-вальтер штайнмайер
"Грузинская мечта" начинает процедуру импичмента президента Грузии – глава партии
11:04 01.09.2023 (обновлено: 22:11 01.09.2023)
Нарушение конституции – одно из двух оснований для импичмента президента Грузии
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили в связи с грубым нарушением Конституции, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.
Зурабишвили вопреки отказу со стороны правительства 31 августа отправилась проводить встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. В правящей партии ранее заявили, что это является нарушением конституции, а это одно из двух оснований для импичмента президента Грузии.
"Как вы знаете, президент Грузии, госпожа Саломе Зурабишвили, грубо нарушила Конституцию Грузии и начала серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства. Согласно Конституции Грузии, только правительство Грузии уполномочено осуществлять как внутреннюю, так и внешнюю политику страны", – заявил Кобахидзе на брифинге.
Глава партии разъяснил, что в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях только с согласия правительства.
"Соответственно, текст Конституции не оставляет даже минимального пространства для ее неоднозначного толкования", – подчеркнул Кобахидзе.
Кобахидзе заявил и о механизме реагирования на нарушение Конституции.
"Конституция Грузии предусматривает единственный эффективный правовой механизм реагирования на ее нарушение – это импичмент", – заявил Кобахидзе.
Представители "Грузинской мечты" ранее заявлял, что, несмотря на грубое нарушение Конституции, в нынешней политической ситуации невозможно довести процедуру импичмента до конца, отметил он.
"Импичмент требует поддержки 100 парламентариев, и поэтому без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы приведения в исполнение. Однако, несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента Грузии", – заявил Кобахидзе на брифинге.
Для импичмента президента необходимо согласие 2/3 полного состава парламента. У парламентского большинства всего 84 места, тогда как для импичмента необходимо 100.
Осенью 2023 года президент Грузии планирует посетить Швейцарию, Польшу, Бельгию, Болгарию, Данию, а в декабре – Чехию, ОАЭ и Израиль. Во всех визитах ей было отказано правительством.
В четверг, 31 августа, Зурабишвили встретилась со своим немецким коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером.