https://sputnik-georgia.ru/20230901/gruziya-po-vsem-pokazatelyam-ustupila-germanii-vo-vtorom-gruppovom-etape-chm-po-basketbolu-281860867.html
Грузия по всем показателям уступила Германии во втором групповом этапе ЧМ по баскетболу
Грузия по всем показателям уступила Германии во втором групповом этапе ЧМ по баскетболу
Грузия потеряла шанс на выход в 1/4 чемпионата мира, но еще сыграет со сборной Австралии 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T14:41+0400
2023-09-01T14:41+0400
2023-09-01T20:12+0400
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грузия
торнике шенгелия
чемпионат мира по баскетболу 2023
баскетбол
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла команде Германии со счетом 73:100 в первом матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу, тем самым потеряв шансы на выход в 1/4 турнира. Счет по четвертям: 16:22, 25:21, 16:27, 16:30.Во второй встрече второго группового этапа сборная Грузии 3 сентября сыграет с Австралией. Самое страшное, что произошло в первые двадцать минут игры, – это травма капитана команды Торнике Шенгелия. В предыдущем матче с Венесуэлой он повредил колено и покинул поле вместе с врачом команды после столкновения с Йоханом Войтманном. Во втором тайме Шенгелия снова вернулся на площадку. После длительного перерыва картина игры изменилась. Немцы выбрали тактику бросков с периметра, реализовали четыре трехочковых и получили преимущество в 16 очков. Самым результативным игроком в составе сборной Грузии был Сандро Мамукелашвили. На его счету 19 очков и одна результативная передача. Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, торнике шенгелия, чемпионат мира по баскетболу 2023, баскетбол
спорт, новости, грузия, торнике шенгелия, чемпионат мира по баскетболу 2023, баскетбол
Грузия по всем показателям уступила Германии во втором групповом этапе ЧМ по баскетболу
14:41 01.09.2023 (обновлено: 20:12 01.09.2023)
Грузия потеряла шанс на выход в 1/4 чемпионата мира, но еще сыграет со сборной Австралии
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла команде Германии со счетом 73:100 в первом матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу, тем самым потеряв шансы на выход в 1/4 турнира.
Счет по четвертям: 16:22, 25:21, 16:27, 16:30.
Во второй встрече второго группового этапа сборная Грузии 3 сентября сыграет с Австралией.
Самое страшное, что произошло в первые двадцать минут игры, – это травма капитана команды Торнике Шенгелия. В предыдущем матче с Венесуэлой он повредил колено и покинул поле вместе с врачом команды после столкновения с Йоханом Войтманном.
Во втором тайме Шенгелия снова вернулся на площадку. После длительного перерыва картина игры изменилась. Немцы выбрали тактику бросков с периметра, реализовали четыре трехочковых и получили преимущество в 16 очков.
Самым результативным игроком в составе сборной Грузии был Сандро Мамукелашвили. На его счету 19 очков и одна результативная передача.
Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча.
Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.