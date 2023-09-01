https://sputnik-georgia.ru/20230901/gruziya-po-vsem-pokazatelyam-ustupila-germanii-vo-vtorom-gruppovom-etape-chm-po-basketbolu-281860867.html

Грузия по всем показателям уступила Германии во втором групповом этапе ЧМ по баскетболу

Грузия по всем показателям уступила Германии во втором групповом этапе ЧМ по баскетболу

Грузия потеряла шанс на выход в 1/4 чемпионата мира, но еще сыграет со сборной Австралии 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T14:41+0400

2023-09-01T14:41+0400

2023-09-01T20:12+0400

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торнике шенгелия

чемпионат мира по баскетболу 2023

баскетбол

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу проиграла команде Германии со счетом 73:100 в первом матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу, тем самым потеряв шансы на выход в 1/4 турнира. Счет по четвертям: 16:22, 25:21, 16:27, 16:30.Во второй встрече второго группового этапа сборная Грузии 3 сентября сыграет с Австралией. Самое страшное, что произошло в первые двадцать минут игры, – это травма капитана команды Торнике Шенгелия. В предыдущем матче с Венесуэлой он повредил колено и покинул поле вместе с врачом команды после столкновения с Йоханом Войтманном. Во втором тайме Шенгелия снова вернулся на площадку. После длительного перерыва картина игры изменилась. Немцы выбрали тактику бросков с периметра, реализовали четыре трехочковых и получили преимущество в 16 очков. Самым результативным игроком в составе сборной Грузии был Сандро Мамукелашвили. На его счету 19 очков и одна результативная передача. Чемпионат мира продлится до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях 32 сборные сыграют 92 матча. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, торнике шенгелия, чемпионат мира по баскетболу 2023, баскетбол