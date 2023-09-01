https://sputnik-georgia.ru/20230901/kometa-planety-sozvezdiya-chem-poraduet-nebo-v-sentyabre-2023-281878735.html

Комета, планеты, созвездия: чем порадует небо в сентябре 2023?

Комета, планеты, созвездия: чем порадует небо в сентябре 2023?

Первый месяц осени 2023 года порадует землян интересными астрономическими событиями – жители Земли в сентябре на небе увидят яркую комету, крупнейшие планеты... 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T22:03+0400

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справки

комета

наука

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Чем порадует небо, когда наблюдать главные астрономические события в сентябре 2023 года, читайте в Sputnik Грузия. Комета Нишимура Земляне в сентябре 2023 года увидят на ночном небе комету C/2023 P1 (Нишимура), которая максимальной яркости достигнет к середине месяца. Максимально близко комета подойдет к Земле 13 сентября – в это время их будет разделять всего лишь 34 миллиона километров. На минимальное расстояние (33 миллиона километров) к Солнцу комета Нишимура приблизится 18 сентября и пройдет перигелий. Специалисты полагают, что при ясной погоде комету Нишимура можно увидеть невооруженным глазом, так как яркость хвостатой гостьи в момент прохождения перигелия прогнозируется на уровне 2-3-й звездной величины, как у звезд созвездия Кассиопея. Комету 12 августа 2023 года открыл японский астроном Хидео Нишимура, а через три дня открытие японского астронома подтвердили официально в Центре малых планет, назвав комету C/2023 P1 (Нишимура). Планеты Сентябрь 2023 года – лучшее время для наблюдения планет-гигантов. В частности, Венеру лучше всего наблюдать на утреннем небе на востоке 21-24 сентября в созвездии Рак и 25-30 числа в созвездии Лев. Марс будет виден в созвездии Дева по вечерам очень низко над западным горизонтом. Планету Юпитер можно наблюдать на ночном и утреннем небе над юго-восточным и южным горизонтом в Овене. Увидеть планету невооруженным глазом можно благодаря блеску, который уступает только Венере. Сатурн весь сентябрь будет виден ночью над южным горизонтом в созвездии Водолей. Наблюдать окольцованную планету можно всю ночь из-за близкого противостояния с Солнцем. Кольцо планеты и ее спутник Титан можно наблюдать в небольшой телескоп. Нептун в сентябре виден всю ночь над юго-восточным и южным горизонтом в Рыбах. Планета восходит сразу после заката, достигнет наивысшей точки около полуночи, и останется на небе до рассвета. Уран можно наблюдать на ночном небе над юго-восточным и южным горизонтом в созвездии Овен. Увидеть диск Урана можно в ясную погоду с помощью телескопа. СозвездияСентябрьское небо порадует яркими созвездиями. Так, в западной и юго-западной частях неба легко заметить три звезды: Вегу,самую яркую звезду в созвездии Лиры, левее – Денеб (созвездие Лебедь), а ниже, у горизонта – Альтаир (созвездие Орел), образующие летне-осенний треугольник. Геркулес и Северная Корона расположены правее Веги, а ниже – Змееносец и Змея. Созвездие Цефей расположилось около зенита, рядом с ним Кассиопея, от которой на северо-восток ниспадают звезды Персея. Созвездие Большая Медведица расположено с северной стороны невысоко над горизонтом, а над ним – Малая Медведица. Ковш Большой Медведицы легко найти на севере, ручка которого указывает на самую яркую звезду Волопаса – Арктур. На востоке сентябрьского ночного неба расположено созвездие Возничий, самая яркая звезда которого – ярко-желтая Капелла. Ниже и правее нее виден ярко-оранжевый Альдебаран из созвездия Тельца. Созвездие Близнецы с яркими звездами Кастор и Поллукс видно на северо-востоке. Особенно красив в сентябре Млечный Путь, который протянулся через зенит с юго-запада на северо-восток. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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