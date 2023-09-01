https://sputnik-georgia.ru/20230901/kvaratskheliya-sygraet-protiv-madridskogo-reala-v-gruppovom-etape-ligi-chempionov-281856916.html

Кварацхелия сыграет против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов

Кварацхелия сыграет против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов

В группе с "Наполи" также португальский клуб "Брага" (Португалия) и немецкий "Унион" 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T13:29+0400

2023-09-01T13:29+0400

2023-09-01T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 состоялась в Монако, согласно которой клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" попал в одну группу с мадридским "Реалом". Что касается еще одного грузинского нападающего Жоржа Микаутадзе и его клуба, то соперники "Аякса" в Лиге Европы определятся в ходе жеребьевки 1 сентября в 15:00 по тбилисскому времени. По итогам жеребьевки ЛЧ 32 команды были разделены на следующие восемь групп: Группа А "Бавария" (Германия) "Манчестер Юнайтед" (Англия) "Копенгаген" (Дания) "Галатасарай" (Турция) Группа Б "Севилья" (Испания) "Арсенал" (Англия) "Эйндховен" (Нидерланды) "Ланс" (Франция) Группа С "Наполи" (Италия) "Реал Мадрид" (Испания) "Брага"(Португалия) "Унион" (Германия) Группа Д "Бенфика" (Португалия) "Интер" (Италия) "Зальцбург" (Австрия) "Сосьедад" (Испания) Группа Е "Фейеноорд" (Нидерланды) "Атлетико" (Испания) "Лацио" (Италия) "Селтик" (Шотландия) Группа F "ПСЖ" (Франция) "Дортмунд" (Германия) "Милан" (Италия) "Ньюкасл" (Англия) Группа G "Манчестер Сити" (Англия) "Лейпциг" (Германия) "Црвена Звезда" (Сербия) "Янг Бойз" (Швейцария) Группа Н "Барселона" (Испания) "Порту" (Португалия) "Шахтер" (Украина) "Антверпен" (Бельгия) Расписание группового этапа I тур – 19/20 сентября. II тур – 3/4 октября III тур – 24/25 октября IV тур – 7/8 ноября V тур – 28/29 ноябряVI тур – 12/13 декабря Расписание плей-офф 1/8 финала (жеребьевка 18 декабря) – 13/14 и 20/21 февраля, 5/6 и 12/13 марта1/4 финала (жеребьевка 15 марта) – 9/10 и 16/17 апреля1/2 финала (жеребьевка 15 марта) – 30 апреля/1 мая и 7/8 маяФинал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В прошлом сезоне "Наполи" смог добраться до 1/4 Лиги чемпионов, где встретился с "Миланом". По сумме двух встреч (1:2) в полуфинал пробились миланцы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, в мире, новости, хвича кварацхелия, уефа