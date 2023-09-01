Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230901/kvaratskheliya-sygraet-protiv-madridskogo-reala-v-gruppovom-etape-ligi-chempionov-281856916.html
Кварацхелия сыграет против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов
Кварацхелия сыграет против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов
В группе с "Наполи" также португальский клуб "Брага" (Португалия) и немецкий "Унион" 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T13:29+0400
2023-09-01T13:41+0400
спорт
в мире
новости
хвича кварацхелия
уефа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0d/271294520_0:98:1141:740_1920x0_80_0_0_74465f2399e80e065c75f5766ab0eb38.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 состоялась в Монако, согласно которой клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" попал в одну группу с мадридским "Реалом". Что касается еще одного грузинского нападающего Жоржа Микаутадзе и его клуба, то соперники "Аякса" в Лиге Европы определятся в ходе жеребьевки 1 сентября в 15:00 по тбилисскому времени. По итогам жеребьевки ЛЧ 32 команды были разделены на следующие восемь групп: Группа А "Бавария" (Германия) "Манчестер Юнайтед" (Англия) "Копенгаген" (Дания) "Галатасарай" (Турция) Группа Б "Севилья" (Испания) "Арсенал" (Англия) "Эйндховен" (Нидерланды) "Ланс" (Франция) Группа С "Наполи" (Италия) "Реал Мадрид" (Испания) "Брага"(Португалия) "Унион" (Германия) Группа Д "Бенфика" (Португалия) "Интер" (Италия) "Зальцбург" (Австрия) "Сосьедад" (Испания) Группа Е "Фейеноорд" (Нидерланды) "Атлетико" (Испания) "Лацио" (Италия) "Селтик" (Шотландия) Группа F "ПСЖ" (Франция) "Дортмунд" (Германия) "Милан" (Италия) "Ньюкасл" (Англия) Группа G "Манчестер Сити" (Англия) "Лейпциг" (Германия) "Црвена Звезда" (Сербия) "Янг Бойз" (Швейцария) Группа Н "Барселона" (Испания) "Порту" (Португалия) "Шахтер" (Украина) "Антверпен" (Бельгия) Расписание группового этапа I тур – 19/20 сентября. II тур – 3/4 октября III тур – 24/25 октября IV тур – 7/8 ноября V тур – 28/29 ноябряVI тур – 12/13 декабря Расписание плей-офф 1/8 финала (жеребьевка 18 декабря) – 13/14 и 20/21 февраля, 5/6 и 12/13 марта1/4 финала (жеребьевка 15 марта) – 9/10 и 16/17 апреля1/2 финала (жеребьевка 15 марта) – 30 апреля/1 мая и 7/8 маяФинал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В прошлом сезоне "Наполи" смог добраться до 1/4 Лиги чемпионов, где встретился с "Миланом". По сумме двух встреч (1:2) в полуфинал пробились миланцы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0d/271294520_0:0:1141:856_1920x0_80_0_0_d774c8ac6385fd396c15f60660af97b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, в мире, новости, хвича кварацхелия, уефа
спорт, в мире, новости, хвича кварацхелия, уефа

Кварацхелия сыграет против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов

13:29 01.09.2023 (обновлено: 13:41 01.09.2023)
© SSC NapoliХвича Кварацхелия в "Наполи"
Хвича Кварацхелия в Наполи - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2023
© SSC Napoli
Подписаться на
НовостиTelegram
В группе с "Наполи" также португальский клуб "Брага" (Португалия) и немецкий "Унион"
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 состоялась в Монако, согласно которой клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" попал в одну группу с мадридским "Реалом".
Что касается еще одного грузинского нападающего Жоржа Микаутадзе и его клуба, то соперники "Аякса" в Лиге Европы определятся в ходе жеребьевки 1 сентября в 15:00 по тбилисскому времени.
По итогам жеребьевки ЛЧ 32 команды были разделены на следующие восемь групп:

Группа А

"Бавария" (Германия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Копенгаген" (Дания)
"Галатасарай" (Турция)

Группа Б

"Севилья" (Испания)
"Арсенал" (Англия)
"Эйндховен" (Нидерланды)
"Ланс" (Франция)

Группа С

"Наполи" (Италия)
"Реал Мадрид" (Испания)
"Брага"(Португалия)
"Унион" (Германия)

Группа Д

"Бенфика" (Португалия)
"Интер" (Италия)
"Зальцбург" (Австрия)
"Сосьедад" (Испания)

Группа Е

"Фейеноорд" (Нидерланды)
"Атлетико" (Испания)
"Лацио" (Италия)
"Селтик" (Шотландия)

Группа F

"ПСЖ" (Франция)
"Дортмунд" (Германия)
"Милан" (Италия)
"Ньюкасл" (Англия)

Группа G

"Манчестер Сити" (Англия)
"Лейпциг" (Германия)
"Црвена Звезда" (Сербия)
"Янг Бойз" (Швейцария)

Группа Н

"Барселона" (Испания)
"Порту" (Португалия)
"Шахтер" (Украина)
"Антверпен" (Бельгия)

Расписание группового этапа

I тур – 19/20 сентября.
II тур – 3/4 октября
III тур – 24/25 октября
IV тур – 7/8 ноября
V тур – 28/29 ноября
VI тур – 12/13 декабря

Расписание плей-офф

1/8 финала (жеребьевка 18 декабря) – 13/14 и 20/21 февраля, 5/6 и 12/13 марта
1/4 финала (жеребьевка 15 марта) – 9/10 и 16/17 апреля
1/2 финала (жеребьевка 15 марта) – 30 апреля/1 мая и 7/8 мая
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
В прошлом сезоне "Наполи" смог добраться до 1/4 Лиги чемпионов, где встретился с "Миланом". По сумме двух встреч (1:2) в полуфинал пробились миланцы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0