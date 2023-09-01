https://sputnik-georgia.ru/20230901/na-zapadnom-fronte-peremeny-v-britanii-proizoshlo-skandalnoe-naznachenie-281865297.html

На Западном фронте перемены: в Британии произошло скандальное назначение

На Западном фронте перемены: в Британии произошло скандальное назначение

У стратегического противника России произошла совершенно скандальная "рокировочка" в кабинете министров 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T16:13+0400

2023-09-01T16:13+0400

2023-09-01T16:39+0400

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То, что глава Минобороны Бен Уоллес подаст в отставку, стало ясно еще в июле, и за его кресло немедленно началась драка бульдогов под ковром.Вездесущие британские журналисты, конечно, пролезли под ковер, поэтому расклады были в общем ясны. Большие шансы сесть на место Уоллеса были у министра иностранных дел Джеймса Клеверли. Широко обсуждалась кандидатура министра финансов Джона Глена. Заметной кандидаткой была Пенни Мордонт – потомственный политик, лидер палаты общин, лорд-председатель совета и, кстати, младший лейтенант ВМФ, пишет колумнист РИА Новости. Влиятельное лобби силовиков топило за Тома Тугендхата – в военном плане его кандидатура казалась самой логичной. Дело в том, что на украинском фронте, которым активно пытается управлять Лондон, выяснилось, что Королевские Вооруженные силы не справляются с ведением большой конвенциональной войны, даже если в их распоряжении есть сотни тысяч безответных сипаев. Не справляется оборонка, не работает привычная тактика боев, налицо категорическое отставание по беспилотникам.Предполагалось, что ветеран Ирака и Афганистана с многолетним опытом "специальных миссий" в горячих точках Том Тугендхат сможет британскую армию как-то подтянуть, а значит, и заметно усилить ВСУ. Его назначение было бы реально плохой новостью для России.Мало того что Грант Шеппс ни дня не служил в армии – такое бывает с министрами обороны, и не всегда это плохо. Беда в том, что общественности о нем практически ничего не известно. Непонятно даже, где он родился – то ли в Лондоне, то ли в Уотфорде. У него несколько псевдонимов: Майкл Грин, Коринн Стокфит, Себастьян Фокс. Под ними он годами вел свой бизнес, незаконно совмещая его с членством в парламенте.Бизнес представлял собой то финансовые пирамиды, то продажу за немалые деньги советов по зарабатыванию денег в интернете. Заплатив, изумленный потребитель получал в качестве совета, например, такой: выучиться играть на гитаре и зарабатывать, выкладывая в Сеть свои видосы. Тем не менее на сегодня Шеппс считается мультимиллионером."Двойная жизнь" – так характеризовали карьеру политика английские газеты. Она сопровождалась разнообразными скандалами. То Шеппс проговаривался, что продолжает зарабатывать бизнесом, несмотря на членство в парламенте. То крышевал какого-то неприятного типа, который довел до самоубийства коллегу. То судился с Google. Его постоянно ловили на том, что он переписывает свою страницу в Википедии. И все это никак не мешало его политической карьере – буквально как с гуся вода.Образование Шеппс получил в городском университете Манчестера – не бог весть что по меркам британских снобов. Его кузен – звезда панк-рока 70-х Мик Джоунс. В политику Шеппс пошел очень рано, практически сразу после университета, но провал следовал за провалом, пока его не взял под крыло видный консервативный политик – пэр Англии барон Тристан Гэрел-Джонс.Тут, как говорится в анекдоте, "карта-то и поперла". В 2005-м Шеппс наконец попал в парламент, в 2010-м был переизбран и в том же году получил титул "достопочтенного", став членом Почтеннейшего Тайного совета Ее Величества.В последние годы он менял должности как перчатки – в период пандемии был министром транспорта, впрочем, из-за локдаунов транспорт особо не ходил. В конце 2022-го целую неделю возглавлял МВД, потом его перекинули в Министерство предпринимательства и энергетики. Последняя его должность – министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности.Шеппс продолжил дело своего патрона, лоббируя интересы влиятельных банкиров. В 2010-е он бурно протестовал в парламенте против излишней монополизации широкополосного интернета в Лондоне британской BT. К 2022 году, когда он стал министром энергетики, предпринимательства и промышленной стратегии, это дело удалось диверсифицировать – и на лондонский рынок вышел провайдер Community Fiber.Его главным инвестором был американский фонд Warburg Pincus. В свое время в создании этого фонда вместе с Варбургами активно участвовал отец нынешнего госсекретаря США Энтони Блинкена. А немецкие родственники американских Варбургов сегодня активно окормляют канцлера Германии Олафа Шольца: мы не раз писали об их криминальных схематозах.Вероятно, имея в виду погруженность Гранта Шеппса во все эти интернациональные финансовые переплетения, западные СМИ называют его "талантливым переговорщиком". Интересно, зачем такой переговорщик понадобился британским элитам в разгар украинского кризиса. Неужели у них все так плохо?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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