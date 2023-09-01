https://sputnik-georgia.ru/20230901/narodnye-primety-na-samoylov-den-2023-chto-nelzya-delat-2-sentyabrya-281859942.html

Народные приметы на Самойлов день 2023: что нельзя делать 2 сентября?

Народные приметы на Самойлов день 2023: что нельзя делать 2 сентября?

Православная церковь 2 сентября поминает последнего судью Израильского – пророка Самуила, жившего за 1146 лет до Рождества Христова 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T15:02+0400

2023-09-01T15:02+0400

2023-09-01T15:19+0400

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Народный праздник, с которым связаны многочисленные запреты и приметы, называют Самойлов день. Что нельзя делать в Самойлов день: о народных приметах 2 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Самойлов день стричь волосы и ногти, чтобы не сократить длину своей жизни. Нельзя 2 сентября заводить новые знакомства – по приметам эти знакомые в будущем могут навредить. Нельзя в Самойлов день оставлять малышей одних – есть примета, что злые силы могут напугать детей или наслать на них болезни. По народным приметам нельзя 2 сентября ходить в лес или охотиться – вернуться домой живым будет сложно. Нельзя в Самойлов день свататься и играть свадьбы – по приметам совместная жизнь молодых не наладится, и пара вскоре расстанется. Народные приметы Ожидается дождь, если солнце в Самойлов день садится в туман, а если луна 2 сентября висит рогами вниз – это примета, что пасмурно и ненастно будет еще долго. Осень предстоит теплая, если журавли в Самойлов день летят высоко и неспешно, а если грачи улетают 2 сентября – значит, скоро похолодает. По народным приметам теплую осень и снежную зиму предсказывает гроза в Самойлов день. Осень предстоит дождливая и овса будет много, если рябина поспела на Самойлов день, а если стебель камыша 2 сентября внутри липкий – это примета, предвещающая долгую и суровую зиму. Зима будет теплой, если кроты в Самойлов день ямы роют на север, а если кроты утепляют норки соломой, а мыши перебираются с полей в дома – это явная примета, что зима будет суровой и снежной. На теплую зиму и плодородное лето указывает и обилие желудей на дубах в Самойлов день. Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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