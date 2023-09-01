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Потасовка у метро "Делиси" в Тбилиси – среди задержанных есть подростки
Потасовка у метро "Делиси" в Тбилиси – среди задержанных есть подростки
Подростки стали нападать на полицейских и журналистов, оказавшихся на месте происшествия, отличаясь агрессивным поведением 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T21:42+0400
2023-09-01T21:42+0400
2023-09-01T22:42+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Полицейские задержали пятерых человек, в том числе двух несовершеннолетних, после кражи из магазина около метро "Делиси" в Тбилиси и потасовки, сообщает телеканал "Формула". По данным телеканала, трое молодых женщин пытались украсть товар из магазина и передать его подросткам. Когда на место прибыла полиция, подростки начали оказывать сопротивление. Под горячую руку попала и съемочная группа "Формулы". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, полиция
Потасовка у метро "Делиси" в Тбилиси – среди задержанных есть подростки
21:42 01.09.2023 (обновлено: 22:42 01.09.2023)
Подростки стали нападать на полицейских и журналистов, оказавшихся на месте происшествия, отличаясь агрессивным поведением
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Полицейские задержали пятерых человек, в том числе двух несовершеннолетних, после кражи из магазина около метро "Делиси" в Тбилиси и потасовки, сообщает телеканал "Формула".
По данным телеканала, трое молодых женщин пытались украсть товар из магазина и передать его подросткам. Когда на место прибыла полиция, подростки начали оказывать сопротивление.
Под горячую руку попала и съемочная группа "Формулы".