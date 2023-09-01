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Приключения в Доминикане: на грузинском ТВ стартует новое реалити-шоу "Остров"
Приключения в Доминикане: на грузинском ТВ стартует новое реалити-шоу "Остров"
Уже известно, что в шоу примут участие танцор Эрекле Гиргвлиани и актриса, снявшаяся в главной роли в турецком сериале "Доверенное" Нанука Стамболишвили 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T14:10+0400
2023-09-01T14:10+0400
2023-09-01T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Новый мегапроект – реалити-шоу "Остров", где звезды грузинского шоу-бизнеса пройдут проверку на выживание – скоро стартует на телеканале "Имеди". "Главное приключение нового телесезона" – называют реалити-шоу создатели проекта. За победу в нем будут бороться 10 участников – все они известные представители грузинского шоу-бизнеса. А бороться за победу они будут в живописной Доминикане.Организаторы постепенно публикуют имена всех участников проекта, пока официально представлены лишь два участника – танцор Эрекле Гиргвлиани и актриса, снявшаяся в главной роли в турецком сериале "Доверенное" Нанука Стамболишвили. Дата начала реалити-шоу пока точно неизвестна, однако отмечается, что начнется оно в сентябре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, культура, грузия
Приключения в Доминикане: на грузинском ТВ стартует новое реалити-шоу "Остров"
14:10 01.09.2023 (обновлено: 15:15 01.09.2023)
Уже известно, что в шоу примут участие танцор Эрекле Гиргвлиани и актриса, снявшаяся в главной роли в турецком сериале "Доверенное" Нанука Стамболишвили
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Новый мегапроект – реалити-шоу "Остров", где звезды грузинского шоу-бизнеса пройдут проверку на выживание – скоро стартует на телеканале "Имеди".
"Главное приключение нового телесезона" – называют реалити-шоу создатели проекта. За победу в нем будут бороться 10 участников – все они известные представители грузинского шоу-бизнеса. А бороться за победу они будут в живописной Доминикане.
Организаторы постепенно публикуют имена всех участников проекта, пока официально представлены лишь два участника – танцор Эрекле Гиргвлиани и актриса, снявшаяся в главной роли в турецком сериале "Доверенное" Нанука Стамболишвили.
"С самого начала я понимала, "Остров" станет для меня очень интересным вызовом… Я также понимала, что мои дорогие фанаты получат возможность увидеть свою Нануку совершенно под другим углом! Поэтому я согласилась участвовать в этом проекте. Я надеюсь оправдать ожидания членов моей семьи и моих доброжелателей ", – говорит Нанука Стамболишвили.
Дата начала реалити-шоу пока точно неизвестна, однако отмечается, что начнется оно в сентябре.