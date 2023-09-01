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Путин скоро встретится с Си Цзиньпином
Путин скоро встретится с Си Цзиньпином
Российский лидер отметил, что председатель КНР многое делает для развития отношений между Москвой и Пекином 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T21:18+0400
2023-09-01T21:18+0400
2023-09-01T21:31+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что скоро у него будет встреча с китайским лидером Си Цзиньпином, передает РИА Новости.Как отметил Путин во время открытого урока "Разговор о важном", отвечая на вопросы участников, он обсудит с главой Китая ряд вопросов, в том числе развитие гуманитарных контактов.Российский лидер подчеркнул, что на встрече обязательно будет обсуждено, что можно сделать по направлению развития гуманитарных контактов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, китай, новости, политика, владимир путин, си цзиньпин
в мире, россия, китай, новости, политика, владимир путин, си цзиньпин
Путин скоро встретится с Си Цзиньпином
21:18 01.09.2023 (обновлено: 21:31 01.09.2023)
Российский лидер отметил, что председатель КНР многое делает для развития отношений между Москвой и Пекином
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил, что скоро у него будет встреча с китайским лидером Си Цзиньпином, передает РИА Новости
.
Как отметил Путин во время открытого урока "Разговор о важном", отвечая на вопросы участников, он обсудит с главой Китая ряд вопросов, в том числе развитие гуманитарных контактов.
"Довольно скоро у нас будут мероприятия, и встреча будет с председателем КНР. Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это – человек, который лично очень многое делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях", – сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что на встрече обязательно будет обсуждено, что можно сделать по направлению развития гуманитарных контактов.