https://sputnik-georgia.ru/20230901/putin-skoro-vstretitsya-s-si-tszinpinom-281876790.html

Путин скоро встретится с Си Цзиньпином

Путин скоро встретится с Си Цзиньпином

Российский лидер отметил, что председатель КНР многое делает для развития отношений между Москвой и Пекином 01.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что скоро у него будет встреча с китайским лидером Си Цзиньпином, передает РИА Новости.Как отметил Путин во время открытого урока "Разговор о важном", отвечая на вопросы участников, он обсудит с главой Китая ряд вопросов, в том числе развитие гуманитарных контактов.Российский лидер подчеркнул, что на встрече обязательно будет обсуждено, что можно сделать по направлению развития гуманитарных контактов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, китай, новости, политика, владимир путин, си цзиньпин