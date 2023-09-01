https://sputnik-georgia.ru/20230901/rekonstruktsiya-zdaniya-v-tsentre-tbilisi-shla-s-narusheniyami--meriya-izuchaet-delo-281878997.html

Реконструкция здания в центре Тбилиси шла с нарушениями – мэрия изучает дело

Реконструкция здания в центре Тбилиси шла с нарушениями – мэрия изучает дело

В процессе изучения дела будут проведены соответствующие мероприятия, о которых общественность будет проинформирована, заявили в мэрии столицы 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T22:27+0400

2023-09-01T22:27+0400

2023-09-01T22:27+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Мэрия Тбилиси начала изучение дела о реконструкции одного из зданий в Мтацминдском районе, которая, по имеющимся данным, шла с нарушениями, говорится в заявлении мэрии столицы. Речь идет о здании, расположенном на улице Лагидзе №12. В мэрии Тбилиси отметили, что на основе заключения Совета защиты культурного наследия было выдано разрешение на строительство. По согласованному проекту должна была быть сохранена фасадная стена здания. Заказчик 2 августа этого года обратился к службе архитектуры за продлением срока строительства. Исходя из того, что представленный фотоматериал подтверждал, что строительные работы провели с нарушениями и они не соответствовали согласованному проекту, заказчику было отказано в продолжении работ. Скандал с небоскребами в Тбилиси – в прокуратуру обратилась еще одна оппозиционная партия >>По факту нарушения условий проекта инспекция тбилисского муниципалитета начала изучение дела. Мэрия Тбилиси примет все нужные меры, предусмотренные законодательством, будет это приостановление строительства, штраф или другое. В процессе изучения дела будут проведены соответствующие мероприятия, о которых общественность будет проинформирована, заявили в мэрии столицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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