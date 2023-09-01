https://sputnik-georgia.ru/20230901/skolko-stoit-khleb-v-evrope-281864584.html

Сколько стоит хлеб в Европе

Сколько стоит хлеб в Европе

Самый дорогой хлеб – в Швейцарии, Исландии и Дании, где стоимость хлеба превышает 3 доллара 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T20:00+0400

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В инфографике Sputnik Литва представлен рейтинг стран Европы по стоимости буханки свежего белого хлеба весом 500 граммов в долларах США. Рейтинг основан на данных аналитического сервис Numbeo. В августе 2023 года самая низкая цена на белый хлеб зафиксирована в Северной Македонии (0,71 доллара), а самая высокая – в Швейцарии (3,48 доллара).Что касается Грузии, то самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны в среднем в 1,2 лари (0,46 доллара). Что касается розничных цен на хлеб, то наценка в магазинах – 0,3-0,4 лари, а в некоторых торговых объектах – 0,5 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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