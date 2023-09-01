https://sputnik-georgia.ru/20230901/snizhen-tarif-na-prirodnyy-gaz-dlya-kommercheskikh-abonentov-v-tbilisi-281861847.html

Снижен тариф на природный газ для коммерческих абонентов в Тбилиси

Снижен тариф на природный газ для коммерческих абонентов в Тбилиси

Тариф для коммерческих потребителей с 1 сентября в Тбилиси установлен в размере 1,24 лари за кубометр, включая НДС 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T15:23+0400

2023-09-01T15:23+0400

2023-09-01T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy с 1 сентября 2023 года снизила тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси, говорится в сообщении компании.Как отмечено в сообщении, компания Tbilisi Energy является крупнейшим в столице лицензиатом по распределению природного газа, который обслуживает более полумиллиона абонентов, в том числе до 20 тысяч небытовых потребителей.Таким образом, тариф для коммерческих потребителей с 1 сентября в Тбилиси установлен в размере 1,24 лари за кубометр, включая НДС, вместо 1,35 лари за кубометр.В компании также отметили, что тариф бытовых потребителей компании Tbilisi Energy не изменится и вновь составит около 54 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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