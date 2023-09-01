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Снижен тариф на природный газ для коммерческих абонентов в Тбилиси
Снижен тариф на природный газ для коммерческих абонентов в Тбилиси
Тариф для коммерческих потребителей с 1 сентября в Тбилиси установлен в размере 1,24 лари за кубометр, включая НДС 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T15:23+0400
2023-09-01T15:23+0400
2023-09-01T15:23+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy с 1 сентября 2023 года снизила тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси, говорится в сообщении компании.Как отмечено в сообщении, компания Tbilisi Energy является крупнейшим в столице лицензиатом по распределению природного газа, который обслуживает более полумиллиона абонентов, в том числе до 20 тысяч небытовых потребителей.Таким образом, тариф для коммерческих потребителей с 1 сентября в Тбилиси установлен в размере 1,24 лари за кубометр, включая НДС, вместо 1,35 лари за кубометр.В компании также отметили, что тариф бытовых потребителей компании Tbilisi Energy не изменится и вновь составит около 54 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, тарифы на газ, газ
грузия, новости, экономика, тбилиси, тарифы на газ, газ
Снижен тариф на природный газ для коммерческих абонентов в Тбилиси
Тариф для коммерческих потребителей с 1 сентября в Тбилиси установлен в размере 1,24 лари за кубометр, включая НДС
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Газораспределительная компания Tbilisi Energy с 1 сентября 2023 года снизила тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси, говорится в сообщении компании.
Как отмечено в сообщении, компания Tbilisi Energy является крупнейшим в столице лицензиатом по распределению природного газа, который обслуживает более полумиллиона абонентов, в том числе до 20 тысяч небытовых потребителей.
"Компания импортирует природный газ и осуществляет платежи в долларах США. Принимая во внимание снижение цены закупаемого поставщиками газа и одновременно укрепление национальной валюты по отношению к доллару США, компания приняла решение о снижении небытового тарифа", – говорится в сообщении.
Таким образом, тариф для коммерческих потребителей с 1 сентября в Тбилиси установлен в размере 1,24 лари за кубометр, включая НДС, вместо 1,35 лари за кубометр.
В компании также отметили, что тариф бытовых потребителей компании Tbilisi Energy не изменится и вновь составит около 54 тетри за кубометр.