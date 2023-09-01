https://sputnik-georgia.ru/20230901/stambulskiy-aeroport-ustanovil-rekord-281876079.html

Стамбульский аэропорт установил рекорд

Стамбульский аэропорт установил рекорд

Новый международный аэропорт Стамбула введен в эксплуатацию в апреле 2019 года 01.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Международный аэропорт Стамбула вновь признан самой загруженной воздушной гаванью Европы, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу, сообщил Sputnik Азербайджан.По словам министра, по сравнению с периодом до пандемии коронавируса аэропорт Стамбула увеличил число рейсов на 118%.Новый международный аэропорт Стамбула введен в эксплуатацию в апреле 2019 года. В азиатской части города также функционирует аэропорт имени Сабихи Гёкчен.В июне нынешнего года Генеральное управление гражданской авиации Турции отмечало, что новый аэропорт Стамбула побил рекорд по числу обслуживаемых рейсов за сутки благодаря финальному матчу Лиги чемпионов, прошедшему в городе: за сутки было принято и отправлено 1 594 рейса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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