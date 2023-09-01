https://sputnik-georgia.ru/20230901/studentami-v-gruzii-stali-bolee-34-tysyachi-abiturientov-281854232.html

Сколько абитуриентов стали студентами в Грузии

Сколько абитуриентов стали студентами в Грузии

Для поступления в вузы Грузии необходима сдача Единых национальных экзаменов 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T12:00+0400

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грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

енэ

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в этом году успешно сдали 34 843 абитуриента и стали студентами высших учебных заведений, сообщает Министерство образования и науки Грузии. В 2023 году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вуз, зарегистрировались более 45 тысяч человек, на экзамены явились до 94% абитуриентов. По всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра. С поступлением в вузы студентов поздравил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари. Министр посоветовал первокурсникам никогда не пугаться новых вызовов и стараться превращать их в возможности, поскольку именно это является важной предпосылкой к успеху и продвижению. Ранее первокурсников поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Впервые в 2023 году экзаменационный центр был открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдали около 120 абитуриентов. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, енэ