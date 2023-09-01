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Сколько абитуриентов стали студентами в Грузии
Сколько абитуриентов стали студентами в Грузии
Для поступления в вузы Грузии необходима сдача Единых национальных экзаменов 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T12:00+0400
2023-09-01T12:00+0400
2023-09-01T12:05+0400
грузия
новости
общество
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
енэ
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в этом году успешно сдали 34 843 абитуриента и стали студентами высших учебных заведений, сообщает Министерство образования и науки Грузии. В 2023 году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вуз, зарегистрировались более 45 тысяч человек, на экзамены явились до 94% абитуриентов. По всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра. С поступлением в вузы студентов поздравил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари. Министр посоветовал первокурсникам никогда не пугаться новых вызовов и стараться превращать их в возможности, поскольку именно это является важной предпосылкой к успеху и продвижению. Ранее первокурсников поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Впервые в 2023 году экзаменационный центр был открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдали около 120 абитуриентов. Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, енэ
Сколько абитуриентов стали студентами в Грузии
12:00 01.09.2023 (обновлено: 12:05 01.09.2023)
Для поступления в вузы Грузии необходима сдача Единых национальных экзаменов
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в этом году успешно сдали 34 843 абитуриента и стали студентами высших учебных заведений, сообщает Министерство образования и науки Грузии.
В 2023 году для сдачи Единых национальных экзаменов, необходимых для поступления в вуз, зарегистрировались более 45 тысяч человек, на экзамены явились до 94% абитуриентов. По всей Грузии было открыто 24 экзаменационных центра.
С поступлением в вузы студентов поздравил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари.
"Мои дорогие, поздравляю вас со студенчеством и желаю успехов на новом, очень важном, наполненном приключениями и возможностями этапе жизни. Верю, что знания, полученные в школах, вы еще больше углубите в стенах университета, а в будущем вашим профессионализмом и большим рвением начнете заботиться о лучшем будущем Грузии", – говорится в сообщении Амилахвари.
Министр посоветовал первокурсникам никогда не пугаться новых вызовов и стараться превращать их в возможности, поскольку именно это является важной предпосылкой к успеху и продвижению.
"Лично я, как министр образования и науки, полностью осознаю свою ответственность и обязанность перед каждым из вас и сделаю все для того, чтобы ваше студенчество было интересным, академически загруженным и наполненным возможностями", – подчеркнул Амилахвари.
Ранее первокурсников поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Впервые в 2023 году экзаменационный центр был открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдали около 120 абитуриентов.
Для того чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.