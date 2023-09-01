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У бюджетного офиса парламента Грузии новый руководитель
У бюджетного офиса парламента Грузии новый руководитель
Для парламентариев важно иметь должную поддержку и помощь, чтобы максимально разобраться в финансово-бюджетных процессах, заявил спикер 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T23:54+0400
2023-09-01T23:54+0400
2023-09-01T23:54+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Бюджетный офис парламента Грузии возглавит эксперт по вопросам экономики Андрия Гвидиани, его сотрудникам представил председатель парламента Шалва Папуашвили. По словам председателя парламента, роль бюджетного офиса в законотворческом процессе особенная. Андрия Гвидиани имеет многолетний опыт работы в неправительственных и медийных организациях экономического профиля. В разные годы он был приглашенным экспертом и консультантом ряда международных и местных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, экономика, парламент грузии, андрия гвидиани, шалва папуашвили
грузия, новости, политика, экономика, парламент грузии, андрия гвидиани, шалва папуашвили
У бюджетного офиса парламента Грузии новый руководитель
Для парламентариев важно иметь должную поддержку и помощь, чтобы максимально разобраться в финансово-бюджетных процессах, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Бюджетный офис парламента Грузии возглавит эксперт по вопросам экономики Андрия Гвидиани, его сотрудникам представил председатель парламента Шалва Папуашвили.
По словам председателя парламента, роль бюджетного офиса в законотворческом процессе особенная.
"Для парламентариев важно иметь должную поддержку и помощь, чтобы максимально разобраться в финансово-бюджетных процессах, все проанализировать. Аналитическая деятельность бюджетного офиса важна", – сказал Шалва Папуашвили.
Андрия Гвидиани имеет многолетний опыт работы в неправительственных и медийных организациях экономического профиля. В разные годы он был приглашенным экспертом и консультантом ряда международных и местных организаций.