https://sputnik-georgia.ru/20230901/u-byudzhetnogo-ofisa-parlamenta-gruzii-novyy-rukovoditel-281880511.html

У бюджетного офиса парламента Грузии новый руководитель

У бюджетного офиса парламента Грузии новый руководитель

Для парламентариев важно иметь должную поддержку и помощь, чтобы максимально разобраться в финансово-бюджетных процессах, заявил спикер 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T23:54+0400

2023-09-01T23:54+0400

2023-09-01T23:54+0400

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шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Бюджетный офис парламента Грузии возглавит эксперт по вопросам экономики Андрия Гвидиани, его сотрудникам представил председатель парламента Шалва Папуашвили. По словам председателя парламента, роль бюджетного офиса в законотворческом процессе особенная. Андрия Гвидиани имеет многолетний опыт работы в неправительственных и медийных организациях экономического профиля. В разные годы он был приглашенным экспертом и консультантом ряда международных и местных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, экономика, парламент грузии, андрия гвидиани, шалва папуашвили