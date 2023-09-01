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В Грузии удвоены штрафы за выпас домашнего скота в неположенном месте
В Грузии удвоены штрафы за выпас домашнего скота в неположенном месте
В случае невыплаты штрафа скот будет конфискован и продан 01.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-01T07:32+0400
2023-09-01T07:32+0400
2023-09-01T07:35+0400
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крупный рогатый скот
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Штрафы за выпас домашнего скота в неположенном месте, в том числе в скверах и на бульварах, выросли в Грузии в два раза с 1 сентября. Согласно вступившим в силу поправкам в Кодекс административных правонарушений штраф за выпас скота или оставление его без присмотра в пределах города в неположенном месте теперь составит 50 лари вместо 20. А вот выпас в сквере, парке или на бульваре, на пляже обойдется в 100 лари вместо 50. В случае невыплаты штрафа скот будет конфискован и продан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, крупный рогатый скот, штраф
В Грузии удвоены штрафы за выпас домашнего скота в неположенном месте
07:32 01.09.2023 (обновлено: 07:35 01.09.2023)
В случае невыплаты штрафа скот будет конфискован и продан
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Штрафы за выпас домашнего скота в неположенном месте, в том числе в скверах и на бульварах, выросли в Грузии в два раза с 1 сентября.
Согласно вступившим в силу поправкам в Кодекс административных правонарушений штраф за выпас скота или оставление его без присмотра в пределах города в неположенном месте теперь составит 50 лари вместо 20.
А вот выпас в сквере, парке или на бульваре, на пляже обойдется в 100 лари вместо 50.
В случае невыплаты штрафа скот будет конфискован и продан.