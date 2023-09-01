https://sputnik-georgia.ru/20230901/v-gruzii-udvoeny-shtrafy-za-vypas-domashnego-skota-v-nepolozhennom-meste-281849372.html

В Грузии удвоены штрафы за выпас домашнего скота в неположенном месте

В Грузии удвоены штрафы за выпас домашнего скота в неположенном месте

В случае невыплаты штрафа скот будет конфискован и продан 01.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-01T07:32+0400

2023-09-01T07:32+0400

2023-09-01T07:35+0400

грузия

новости

общество

крупный рогатый скот

штраф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266358236_0:23:3079:1754_1920x0_80_0_0_a7d9f6aad28b3bb31bf5a5376b5d8564.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Штрафы за выпас домашнего скота в неположенном месте, в том числе в скверах и на бульварах, выросли в Грузии в два раза с 1 сентября. Согласно вступившим в силу поправкам в Кодекс административных правонарушений штраф за выпас скота или оставление его без присмотра в пределах города в неположенном месте теперь составит 50 лари вместо 20. А вот выпас в сквере, парке или на бульваре, на пляже обойдется в 100 лари вместо 50. В случае невыплаты штрафа скот будет конфискован и продан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, крупный рогатый скот, штраф