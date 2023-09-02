https://sputnik-georgia.ru/20230902/281882924.html

Грузовик врезался в автобус в Турции: шестеро погибших, десятки раненых

Грузовик врезался в автобус в Турции: шестеро погибших, десятки раненых

Грузовик с песком, потерявший управление, выехал на встречную полосу и врезался в автобус 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T11:52+0400

2023-09-02T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Шесть человек погибли, 43 получили ранения в ДТП с автобусом в городе Денизли на юго-западе Турции, передает телеканал A Haber.Согласно экстренным сообщениям, в провинции Хоназ грузовик с песком, потерявший управление, выехал на встречную полосу и врезался в следовавший по ней автобус.По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, 43 человека получили раненияПо факту начато расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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