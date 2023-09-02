https://sputnik-georgia.ru/20230902/281888625.html

МИД России: 90% товарооборота ЕАЭС будет в нацвалютах

МИД России: 90% товарооборота ЕАЭС будет в нацвалютах

Дипломат назвал доллары, евро и йены ненадежными валютами 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T19:42+0400

2023-09-02T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Расчеты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2023 году будут производиться в 90% случаях в национальных и дружественных валютах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.В 2022-м этот показатель составлял 76%, напомнил он. Лавров отметил, что нестабильная ситуация в США в области финансов не должна влиять на инициативы и проекты стран Союза.По словам главы российского дипведомства, механизм перехода на альтернативные платежные системы и методы расчетов уже запущен.Так страны должны обезопасить себя от американского произвола, добавил Лавров."Вот сегодня Россия – главный объект американских и западных санкций, поскольку ведет себя самодостаточно, самостоятельно. А завтра – любой другой, и непонятно, за что будет наказание", – пояснил министр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, сша, сергей лавров, мид россии, еаэс