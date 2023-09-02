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Раньше было то же самое – Захарова о новом предложении ООН России
Раньше было то же самое – Захарова о новом предложении ООН России
Официальный представитель МИД России прокомментировала новое предложение ООН 02.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-02T21:47+0400
2023-09-02T21:47+0400
2023-09-02T21:47+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что "новые" предложения по возобновлению зерновой сделки на деле оказываются невыполненными старыми.В конце прошлой недели сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, начали рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, кишинев, черное море, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, оон, мид россии
россия, новости, в мире, кишинев, черное море, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, оон, мид россии
Раньше было то же самое – Захарова о новом предложении ООН России
Официальный представитель МИД России прокомментировала новое предложение ООН
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что "новые" предложения по возобновлению зерновой сделки на деле оказываются невыполненными старыми.
В конце прошлой недели сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали".
"Новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT и разморозку активов российских компаний, сообщило государственное турецкое агентство Anadolu. Раньше это все тоже "подразумевалось", только так и не заработало", – написала Захарова в своем Telegram.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, начали рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.