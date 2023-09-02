https://sputnik-georgia.ru/20230902/281889871.html

Раньше было то же самое – Захарова о новом предложении ООН России

Раньше было то же самое – Захарова о новом предложении ООН России

Официальный представитель МИД России прокомментировала новое предложение ООН 02.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что "новые" предложения по возобновлению зерновой сделки на деле оказываются невыполненными старыми.В конце прошлой недели сообщалось о направлении генсеком ООН Антониу Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские – так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, начали рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, кишинев, черное море, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, оон, мид россии