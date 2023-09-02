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Египетский миллиардер Аль-Файед умер в Лондоне

Египетский миллиардер Аль-Файед умер в Лондоне

Миллиардер "мирно скончался от старости", его похоронили в центральной мечети Лондона 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, чей старший сын Доди встречался с принцессой Дианой после ее развода, умер в возрасте 94 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.По данным телеканала, миллиардер "мирно скончался от старости" в среду, его похоронили в пятницу в центральной мечети Лондона.Мохаммед Аль-Файед переехал в британскую столицу в 1960-х годах. Он был наиболее известен как бывший владелец универмага "Хэрродс" и футбольного клуба Fulham. В 2010-м он продал магазин, а в 2013 году избавился от спортивной команды.Известие о смерти бизнесмена появилось всего через день после 26-й годовщины со дня гибели его сына Доди Аль-Файеда и принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже в 1997 году.Миллиардер на протяжении десяти лет после трагического ДТП в парижском туннеле финансировал частное расследование причин трагедии. Он также вел масштабную общественную кампанию, чтобы прояснить роль в этой истории королевской семьи и британских спецслужб, которых бизнесмен считал причастными к заговору против "звездной пары".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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