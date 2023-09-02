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Лондонский карнавал, природные катаклизмы и токийская неделя моды – лучшие фото недели
Лондонский карнавал, природные катаклизмы и токийская неделя моды – лучшие фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 02.09.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире

Лондонский карнавал, природные катаклизмы и токийская неделя моды – лучшие фото недели

12:20 02.09.2023 (обновлено: 12:31 02.09.2023)
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AFP 2023 / Henry Nicholls

Танцовщица выступает на карнавале Ноттинг-Хилл в Западном Лондоне.

Танцовщица выступает на карнавале Ноттинг-Хилл в Западном Лондоне. - Sputnik Грузия
1/15
© AFP 2023 / Henry Nicholls

Танцовщица выступает на карнавале Ноттинг-Хилл в Западном Лондоне.

© AFP 2023 / APA/FMT-Pictures - PP

Поток воды, вызванный проливным дождями, обрушившийся на деревню Бад-Гаштайн в Австрии.

Поток воды, вызванный проливным дождями, обрушившийся на деревню Бад-Гаштайн в Австрии. - Sputnik Грузия
2/15
© AFP 2023 / APA/FMT-Pictures - PP

Поток воды, вызванный проливным дождями, обрушившийся на деревню Бад-Гаштайн в Австрии.

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкВид на полную луну и мечеть Кул-Шариф в Казани.
Вид на полную луну и мечеть Кул-Шариф в Казани - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
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Вид на полную луну и мечеть Кул-Шариф в Казани.
© AP Photo / Vincent Thian

Этнические китайцы бросают бумажные подношения перед гигантской статуей божества "Да Ши Е", или "Бога-хранителя призраков", во время фестиваля голодных призраков в Малайзии.

Этнические китайцы бросают бумажные подношения перед гигантской статуей божества &quot;Да Ши Е&quot;, или &quot;Бога-хранителя призраков&quot;, во время фестиваля голодных призраков в Малайзии. - Sputnik Грузия
4/15
© AP Photo / Vincent Thian

Этнические китайцы бросают бумажные подношения перед гигантской статуей божества "Да Ши Е", или "Бога-хранителя призраков", во время фестиваля голодных призраков в Малайзии.

© AP Photo / Bebeto Matthews

Восстановительные работы после того, как 127-летний водопровод под нью-йоркской Таймс-сквер прорвался, затопив улицы и метро.

Восстановительные работы после того, как 127-летний водопровод под нью-йоркской Таймс-сквер прорвался, затопив улицы и метро. - Sputnik Грузия
5/15
© AP Photo / Bebeto Matthews

Восстановительные работы после того, как 127-летний водопровод под нью-йоркской Таймс-сквер прорвался, затопив улицы и метро.

© AFP 2023 / Jose Miguel Fernandez

Люди в традиционных японских куртках во время ежегодной битвы "Томатина" в Испании.

Люди в традиционных японских куртках во время ежегодной битвы &quot;Томатина&quot; в Испании. - Sputnik Грузия
6/15
© AFP 2023 / Jose Miguel Fernandez

Люди в традиционных японских куртках во время ежегодной битвы "Томатина" в Испании.

© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision

Мариакарла Босконо позирует на красной дорожке во время 80-го Венецианского кинофестиваля в Венеции.

Мариакарла Босконо позирует на красной дорожке во время 80-го Венецианского кинофестиваля в Венеции. - Sputnik Грузия
7/15
© AP Photo / Vianney Le Caer/Invision

Мариакарла Босконо позирует на красной дорожке во время 80-го Венецианского кинофестиваля в Венеции.

© AP Photo / Matias Delacroix

Дети играют на улицах Каракаса в Венесуэле.

Дети играют на улицах Каракаса в Венесуэле. - Sputnik Грузия
8/15
© AP Photo / Matias Delacroix

Дети играют на улицах Каракаса в Венесуэле.

© AFP 2023 / Yamil Lage

Мужчина несет собаку по затопленной улице в Батабано, Куба.

Мужчина несет собаку по затопленной улице в Батабано, Куба. - Sputnik Грузия
9/15
© AFP 2023 / Yamil Lage

Мужчина несет собаку по затопленной улице в Батабано, Куба.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Тим Тесинг участвует в соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале "Открытая вода" в Москве.

Тим Тесинг участвует в соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале &quot;Открытая вода&quot; в Москве. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Тим Тесинг участвует в соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале "Открытая вода" в Москве.

© AFP 2023 / STR/China OUT

Церемония посвящения первоклассников в изучение традиционной культуры Китая.

Церемония посвящения первоклассников в изучение традиционной культуры Китая. - Sputnik Грузия
11/15
© AFP 2023 / STR/China OUT

Церемония посвящения первоклассников в изучение традиционной культуры Китая.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Люди танцуют на главном проспекте Бухареста во время мероприятия "Ночь танцев" в Румынии.

Люди танцуют на главном проспекте Бухареста во время мероприятия &quot;Ночь танцев&quot; в Румынии. - Sputnik Грузия
12/15
© AP Photo / Andreea Alexandru

Люди танцуют на главном проспекте Бухареста во время мероприятия "Ночь танцев" в Румынии.

© AFP 2023 / Richard A. Brooks

Показ весенне-летней коллекции 2024 года китайско-американского дизайнера Шэяна во время Токийской недели моды.

Показ весенне-летней коллекции 2024 года китайско-американского дизайнера Шэяна во время Токийской недели моды. - Sputnik Грузия
13/15
© AFP 2023 / Richard A. Brooks

Показ весенне-летней коллекции 2024 года китайско-американского дизайнера Шэяна во время Токийской недели моды.

© AFP 2023 / Ishara S. Kodikara

Танцоры выступают перед историческим буддийским храмом Зуба во время процессии в честь фестиваля Эсала Перахера в древней горной столице Канди.

Танцоры выступают перед историческим буддийским храмом Зуба во время процессии в честь фестиваля Эсала Перахера в древней горной столице Канди. - Sputnik Грузия
14/15
© AFP 2023 / Ishara S. Kodikara

Танцоры выступают перед историческим буддийским храмом Зуба во время процессии в честь фестиваля Эсала Перахера в древней горной столице Канди.

© AFP 2023 / Sebastien Berger

Женщина едет в пригородном поезде в Мумбаи.

Женщина едет в пригородном поезде в Мумбаи. - Sputnik Грузия
15/15
© AFP 2023 / Sebastien Berger

Женщина едет в пригородном поезде в Мумбаи.

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