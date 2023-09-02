Лондонский карнавал, природные катаклизмы и токийская неделя моды – лучшие фото недели

Танцовщица выступает на карнавале Ноттинг-Хилл в Западном Лондоне.
Танцовщица выступает на карнавале Ноттинг-Хилл в Западном Лондоне.
Поток воды, вызванный проливным дождями, обрушившийся на деревню Бад-Гаштайн в Австрии.
Поток воды, вызванный проливным дождями, обрушившийся на деревню Бад-Гаштайн в Австрии.
Этнические китайцы бросают бумажные подношения перед гигантской статуей божества "Да Ши Е", или "Бога-хранителя призраков", во время фестиваля голодных призраков в Малайзии.
Этнические китайцы бросают бумажные подношения перед гигантской статуей божества "Да Ши Е", или "Бога-хранителя призраков", во время фестиваля голодных призраков в Малайзии.
Восстановительные работы после того, как 127-летний водопровод под нью-йоркской Таймс-сквер прорвался, затопив улицы и метро.
Восстановительные работы после того, как 127-летний водопровод под нью-йоркской Таймс-сквер прорвался, затопив улицы и метро.
Люди в традиционных японских куртках во время ежегодной битвы "Томатина" в Испании.
Люди в традиционных японских куртках во время ежегодной битвы "Томатина" в Испании.
Мариакарла Босконо позирует на красной дорожке во время 80-го Венецианского кинофестиваля в Венеции.
Мариакарла Босконо позирует на красной дорожке во время 80-го Венецианского кинофестиваля в Венеции.
Дети играют на улицах Каракаса в Венесуэле.
Дети играют на улицах Каракаса в Венесуэле.
Мужчина несет собаку по затопленной улице в Батабано, Куба.
Мужчина несет собаку по затопленной улице в Батабано, Куба.
Тим Тесинг участвует в соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале "Открытая вода" в Москве.
Тим Тесинг участвует в соревнованиях по прыжкам в воду на фестивале "Открытая вода" в Москве.
Церемония посвящения первоклассников в изучение традиционной культуры Китая.
Церемония посвящения первоклассников в изучение традиционной культуры Китая.
Люди танцуют на главном проспекте Бухареста во время мероприятия "Ночь танцев" в Румынии.
Люди танцуют на главном проспекте Бухареста во время мероприятия "Ночь танцев" в Румынии.
Показ весенне-летней коллекции 2024 года китайско-американского дизайнера Шэяна во время Токийской недели моды.
Показ весенне-летней коллекции 2024 года китайско-американского дизайнера Шэяна во время Токийской недели моды.
Танцоры выступают перед историческим буддийским храмом Зуба во время процессии в честь фестиваля Эсала Перахера в древней горной столице Канди.
Танцоры выступают перед историческим буддийским храмом Зуба во время процессии в честь фестиваля Эсала Перахера в древней горной столице Канди.
Женщина едет в пригородном поезде в Мумбаи.
Женщина едет в пригородном поезде в Мумбаи.