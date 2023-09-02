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Онуфриенко: учения ОДКБ в Беларуси, расплата финнов за НАТО и Украина без экономики
Онуфриенко: учения ОДКБ в Беларуси, расплата финнов за НАТО и Украина без экономики
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко 02.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-02T18:07+0400
2023-09-02T18:07+0400
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Почему Папа Римский стал публично делать комплименты Российской империи? Как Польша отреагирует на учения ОДКБ в Беларуси? Зачем на Западе избавляются от таких сторонников помощи Украине, как министр обороны Британии Уоллес? Как Финляндия поплатилась за вступление в НАТО и отказ от отношений с Россией? Обо всем этом поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".
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мультимедиа, видео, политика, беларусь, украина, польша, одкб, нато, видео
мультимедиа, видео, политика, беларусь, украина, польша, одкб, нато, видео
Онуфриенко: учения ОДКБ в Беларуси, расплата финнов за НАТО и Украина без экономики
Смотрите в видео новый выпуск программы "Строго по факту" с Михаилом Онуфриенко
Почему Папа Римский стал публично делать комплименты Российской империи? Как Польша отреагирует на учения ОДКБ в Беларуси? Зачем на Западе избавляются от таких сторонников помощи Украине, как министр обороны Британии Уоллес? Как Финляндия поплатилась за вступление в НАТО и отказ от отношений с Россией?
Обо всем этом поговорили с военно-политическим обозревателем Михаилом Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту" на канале "Sputnik на русском".