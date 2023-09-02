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Российские ученые рассказали, как работает новая терапия рака
Российские ученые рассказали, как работает новая терапия рака
Это единственная в мире установка, производящая эпитепловые нейтроны 02.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-02T11:12+0400
2023-09-02T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Ученые Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) представили первую отечественную установку для бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний. Проект запустили в 1998-м. В 2004-м получили пилотный образец источника, а в 2010-м состоялись первые испытания на клеточных культурах. Сегодня это единственная в мире установка, производящая эпитепловые нейтроны (с энергиями от 0,5 эВ до 10 кэВ) для научных исследований, передает РИА Новости.К клиническим испытаниям приступят летом следующего года. Как это работает?Рак возникает из-за измененных клеток, которые бесконтрольно делятся. Если иммунная система вовремя их не распознает, опухоль разрастается, в органах и тканях образуются вторичные очаги патологии – метастазы, приближающие летальный исходПолное удаление опухоли хирургическим путем возможно не всегда. Кроме того, даже после удачной, на первый взгляд, операции нередки рецидивы, обнаруживаются скрытые метастазы. В этом случае медики вынуждены прибегать к лучевой и химиотерапии, поражающим и здоровые клетки и ткани.Задача ученых – повысить точность воздействия, разработать так называемые таргетные методы. Один из вариантов – использовать энергию ядерных реакций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Российские ученые рассказали, как работает новая терапия рака
11:12 02.09.2023 (обновлено: 11:29 02.09.2023)
Это единственная в мире установка, производящая эпитепловые нейтроны
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Ученые Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) представили первую отечественную установку для бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний.
Проект запустили в 1998-м. В 2004-м получили пилотный образец источника, а в 2010-м состоялись первые испытания на клеточных культурах. Сегодня это единственная в мире установка, производящая эпитепловые нейтроны (с энергиями от 0,5 эВ до 10 кэВ) для научных исследований, передает РИА Новости
.
"На решение непростой задачи создания мощного источника нейтронов определенного физического диапазона в относительно компактной установке ушло более двадцати лет", – рассказывает руководитель лаборатории БНЗТ доктор физико-математических наук Сергей Таскаев.
К клиническим испытаниям приступят летом следующего года.
Как это работает?
Рак возникает из-за измененных клеток, которые бесконтрольно делятся. Если иммунная система вовремя их не распознает, опухоль разрастается, в органах и тканях образуются вторичные очаги патологии – метастазы, приближающие летальный исход
Полное удаление опухоли хирургическим путем возможно не всегда. Кроме того, даже после удачной, на первый взгляд, операции нередки рецидивы, обнаруживаются скрытые метастазы. В этом случае медики вынуждены прибегать к лучевой и химиотерапии, поражающим и здоровые клетки и ткани.
Задача ученых – повысить точность воздействия, разработать так называемые таргетные методы. Один из вариантов – использовать энергию ядерных реакций.