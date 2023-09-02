https://sputnik-georgia.ru/20230902/rossiyskie-uchenye-rasskazali-kak-rabotaet-novaya-terapiya-raka-281882762.html

Российские ученые рассказали, как работает новая терапия рака

Российские ученые рассказали, как работает новая терапия рака

Это единственная в мире установка, производящая эпитепловые нейтроны 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T11:12+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Ученые Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) представили первую отечественную установку для бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний. Проект запустили в 1998-м. В 2004-м получили пилотный образец источника, а в 2010-м состоялись первые испытания на клеточных культурах. Сегодня это единственная в мире установка, производящая эпитепловые нейтроны (с энергиями от 0,5 эВ до 10 кэВ) для научных исследований, передает РИА Новости.К клиническим испытаниям приступят летом следующего года. Как это работает?Рак возникает из-за измененных клеток, которые бесконтрольно делятся. Если иммунная система вовремя их не распознает, опухоль разрастается, в органах и тканях образуются вторичные очаги патологии – метастазы, приближающие летальный исходПолное удаление опухоли хирургическим путем возможно не всегда. Кроме того, даже после удачной, на первый взгляд, операции нередки рецидивы, обнаруживаются скрытые метастазы. В этом случае медики вынуждены прибегать к лучевой и химиотерапии, поражающим и здоровые клетки и ткани.Задача ученых – повысить точность воздействия, разработать так называемые таргетные методы. Один из вариантов – использовать энергию ядерных реакций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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