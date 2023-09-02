https://sputnik-georgia.ru/20230902/sinoptiki-preduprezhdayut-vykhodnye-v-gruzii-budut-dozhdlivymi-281886634.html
Синоптики предупреждают: выходные в Грузии будут дождливыми
Синоптики предупреждают: выходные в Грузии будут дождливыми
Дождь будет сопровождаться ветром, а в ряде районов возможен град 02.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-02T16:22+0400
2023-09-02T16:22+0400
2023-09-02T16:22+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1a/278966315_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_311ae31f519680d75369ffaaf2e3855b.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Дождь ожидается в выходные на большей части территории Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По прогнозам синоптиков, дождь начнется со второй половины дня 2 и 3 сентября и будет длиться до утра 4 сентября. Дождь будет сопровождаться ветром, а в ряде районов возможен град. Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а также паводки и оползнево-селевые процессы в горных районах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1a/278966315_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_100afaeca76c0327c967d52a75f3f61c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Синоптики предупреждают: выходные в Грузии будут дождливыми
Дождь будет сопровождаться ветром, а в ряде районов возможен град
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Дождь ожидается в выходные на большей части территории Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, дождь начнется со второй половины дня 2 и 3 сентября и будет длиться до утра 4 сентября.
Дождь будет сопровождаться ветром, а в ряде районов возможен град.
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а также паводки и оползнево-селевые процессы в горных районах.