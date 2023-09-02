https://sputnik-georgia.ru/20230902/sinoptiki-preduprezhdayut-vykhodnye-v-gruzii-budut-dozhdlivymi-281886634.html

Синоптики предупреждают: выходные в Грузии будут дождливыми

Синоптики предупреждают: выходные в Грузии будут дождливыми

Дождь будет сопровождаться ветром, а в ряде районов возможен град 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T16:22+0400

2023-09-02T16:22+0400

2023-09-02T16:22+0400

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грузия

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Дождь ожидается в выходные на большей части территории Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По прогнозам синоптиков, дождь начнется со второй половины дня 2 и 3 сентября и будет длиться до утра 4 сентября. Дождь будет сопровождаться ветром, а в ряде районов возможен град. Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а также паводки и оползнево-селевые процессы в горных районах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды