https://sputnik-georgia.ru/20230902/telefon-vydal-vladeltsa-zaderzhannogo-v-gruzii-ulichili-v-svyazyakh-s-vorovskim-mirom-281883968.html

Телефон выдал владельца: задержанного в Грузии уличили в связях с воровским миром

Телефон выдал владельца: задержанного в Грузии уличили в связях с воровским миром

Новое обвинение задержанному предъявили уже в тюрьме 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T13:42+0400

2023-09-02T13:42+0400

2023-09-02T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Полиция Грузии благодаря изъятому телефону смогла установить связь задержанного с воровским миром, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, телефон вместе с другими уликами был изъят у в прошлом судимого гражданина Грузии, задержанного за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Благодаря проверке телефона следствие установило, что задержанный находился на связи с "воровским миром" и осуществлял преступную деятельность в его поддержку. Расследование показало, что задержанный связывался с "ворами в законе", находящимися за границей, и активно участвовал в решении различных вопросов по "воровским понятиям". Новое обвинение в поддержке "воровского мира" задержанному за оружие предъявили уже в тюрьме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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