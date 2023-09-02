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Телефон выдал владельца: задержанного в Грузии уличили в связях с воровским миром
Телефон выдал владельца: задержанного в Грузии уличили в связях с воровским миром
Новое обвинение задержанному предъявили уже в тюрьме 02.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-02T13:42+0400
2023-09-02T13:42+0400
2023-09-02T13:42+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Полиция Грузии благодаря изъятому телефону смогла установить связь задержанного с воровским миром, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным следствия, телефон вместе с другими уликами был изъят у в прошлом судимого гражданина Грузии, задержанного за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Благодаря проверке телефона следствие установило, что задержанный находился на связи с "воровским миром" и осуществлял преступную деятельность в его поддержку. Расследование показало, что задержанный связывался с "ворами в законе", находящимися за границей, и активно участвовал в решении различных вопросов по "воровским понятиям". Новое обвинение в поддержке "воровского мира" задержанному за оружие предъявили уже в тюрьме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Телефон выдал владельца: задержанного в Грузии уличили в связях с воровским миром
Новое обвинение задержанному предъявили уже в тюрьме
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Полиция Грузии благодаря изъятому телефону смогла установить связь задержанного с воровским миром, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным следствия, телефон вместе с другими уликами был изъят у в прошлом судимого гражданина Грузии, задержанного за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.
Благодаря проверке телефона следствие установило, что задержанный находился на связи с "воровским миром" и осуществлял преступную деятельность в его поддержку.
Расследование показало, что задержанный связывался с "ворами в законе", находящимися за границей, и активно участвовал в решении различных вопросов по "воровским понятиям".
Новое обвинение в поддержке "воровского мира" задержанному за оружие предъявили уже в тюрьме.