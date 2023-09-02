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Трое иностранцев погибли в ДТП в Аджарии

Трое иностранцев погибли в ДТП в Аджарии

Три гражданина Турции погибли на месте, еще двое получили повреждения 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T19:02+0400

2023-09-02T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Три человека погибли, еще двое пострадали в результате аварии на объездной трассе Кобулети в Аджарской автономной республике.По данным телеканала TV Pirveli, легковой автомобиль на полном ходу врезался в едущий трайлер. Три гражданина Турции погибли на месте, еще двое получили повреждения и оказались в клинике. По факту возбуждено уголовное дело, для воссоздания картины происшествия экспертам на несколько часов пришлось перекрыть трассу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, аджария, тбилиси, кобулети