https://sputnik-georgia.ru/20230902/v-futbolke-reala-bolelschiki-madridskogo-kluba-mechtayut-o-kvaratskheliya-281884301.html
"В футболке "Реала": болельщики мадридского клуба мечтают о Кварацхелия
"В футболке "Реала": болельщики мадридского клуба мечтают о Кварацхелия
Кварацхелия сыграет против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов 02.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-02T14:22+0400
2023-09-02T14:22+0400
2023-09-02T14:22+0400
спорт
в мире
новости
мадрид
хвича кварацхелия
уефа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/18/276078466_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3e74253e5b7947f1b88a62a7f38b46b1.jpg
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Болельщики "Реал" Мадрид хотят перевести грузинского полузащитника итальянского "Наполи" в мадридский клуб, об этом сказано в письме, опубликованном в издании Areanapoli. Известно, что Кварацхелия сыграет против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 состоялась в Монако, согласно которой клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" попал в одну группу с мадридским "Реалом". Болельщики "Реала" уже активно обсуждают эту встречу в социальных сетях. Из их комментариев видно, что испанцы проявляют уважение к своему сопернику, хотя и считают себя фаворитами в противостоянии с "Наполи". Хвича Кварацхелия остается "лакомым кусочком" для многих футбольных клубов. Этим летом говорили о том, что английский "Ньюкасл" настолько заинтересован в переходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия из "Наполи", что готов заплатить за него рекордную для клуба сумму – до 107 миллионов долларов (100 млн евро). Среди европейских клубов, заинтересованных в покупке Кварацхелия, были "Реал Мадрид", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити". О возможном переходе в АПЛ итальянские СМИ заговорили еще этой зимой. Контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до июня 2028 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
мадрид
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/18/276078466_73:0:1210:853_1920x0_80_0_0_f77ed099f34b40d01f432cabcce3c097.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, в мире, новости, мадрид, хвича кварацхелия, уефа
спорт, в мире, новости, мадрид, хвича кварацхелия, уефа
"В футболке "Реала": болельщики мадридского клуба мечтают о Кварацхелия
Кварацхелия сыграет против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Болельщики "Реал" Мадрид хотят перевести грузинского полузащитника итальянского "Наполи" в мадридский клуб, об этом сказано в письме, опубликованном в издании Areanapoli.
Известно, что Кварацхелия сыграет против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 состоялась в Монако, согласно которой клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" попал в одну группу с мадридским "Реалом".
Болельщики "Реала" уже активно обсуждают эту встречу в социальных сетях. Из их комментариев видно, что испанцы проявляют уважение к своему сопернику, хотя и считают себя фаворитами в противостоянии с "Наполи".
"Наполи" – это команда, которую стоит уважать, даже если мы сильнее", "это будет непростая группа, у "Наполи" три феноменальных игрока – Осимхен, Кварацхелия и Ди Лоренцо", "Кварацхелия – игрок, которого мы хотели бы видеть в следующем году в футболке "Реала", – пишут болельщики "Реала".
Хвича Кварацхелия остается "лакомым кусочком" для многих футбольных клубов. Этим летом говорили о том, что английский "Ньюкасл" настолько заинтересован в переходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия из "Наполи", что готов заплатить за него рекордную для клуба сумму – до 107 миллионов долларов (100 млн евро).
Среди европейских клубов, заинтересованных в покупке Кварацхелия, были "Реал Мадрид", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити". О возможном переходе в АПЛ итальянские СМИ заговорили еще этой зимой.
Контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до июня 2028 года.