https://sputnik-georgia.ru/20230902/v-futbolke-reala-bolelschiki-madridskogo-kluba-mechtayut-o-kvaratskheliya-281884301.html

"В футболке "Реала": болельщики мадридского клуба мечтают о Кварацхелия

"В футболке "Реала": болельщики мадридского клуба мечтают о Кварацхелия

Кварацхелия сыграет против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов 02.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-02T14:22+0400

2023-09-02T14:22+0400

2023-09-02T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Болельщики "Реал" Мадрид хотят перевести грузинского полузащитника итальянского "Наполи" в мадридский клуб, об этом сказано в письме, опубликованном в издании Areanapoli. Известно, что Кварацхелия сыграет против мадридского "Реала" в групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 состоялась в Монако, согласно которой клуб грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия "Наполи" попал в одну группу с мадридским "Реалом". Болельщики "Реала" уже активно обсуждают эту встречу в социальных сетях. Из их комментариев видно, что испанцы проявляют уважение к своему сопернику, хотя и считают себя фаворитами в противостоянии с "Наполи". Хвича Кварацхелия остается "лакомым кусочком" для многих футбольных клубов. Этим летом говорили о том, что английский "Ньюкасл" настолько заинтересован в переходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия из "Наполи", что готов заплатить за него рекордную для клуба сумму – до 107 миллионов долларов (100 млн евро). Среди европейских клубов, заинтересованных в покупке Кварацхелия, были "Реал Мадрид", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити". О возможном переходе в АПЛ итальянские СМИ заговорили еще этой зимой. Контракт Кварацхелия с "Наполи" рассчитан до июня 2028 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, в мире, новости, мадрид, хвича кварацхелия, уефа