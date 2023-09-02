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Жилой дом сгорел на окраине Тбилиси
Жилой дом сгорел на окраине Тбилиси
Жители дома смогли вовремя покинуть помещение, ЧП обошлось без жертв 02.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-02T17:42+0400
2023-09-02T17:42+0400
2023-09-02T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Жилой дом на окраине Тбилиси в районе Авчала оказался уничтожен огнем.Как сообщает телекомпания "ТВ Пирвели", жителям дома удалось вовремя покинуть помещение, и никто не пострадал. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, и теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной его возникновения.Пожары в помещениях в Грузии – явление нечастое. За первое полугодие в Грузии произошло 5 137 пожаров и сгорело 193 здания. В пожарах погибли 27 человек и пострадали 99. Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Жилой дом сгорел на окраине Тбилиси
Жители дома смогли вовремя покинуть помещение, ЧП обошлось без жертв
ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Жилой дом на окраине Тбилиси в районе Авчала оказался уничтожен огнем.
Как сообщает телекомпания "ТВ Пирвели
", жителям дома удалось вовремя покинуть помещение, и никто не пострадал.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, и теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной его возникновения.
Пожары в помещениях в Грузии – явление нечастое. За первое полугодие в Грузии произошло 5 137 пожаров и сгорело 193 здания. В пожарах погибли 27 человек и пострадали 99.
Пик пожаров в Грузии пришелся на 2017 год. Тогда в стране было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек, и сгорело 543 здания.