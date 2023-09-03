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"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ

"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ

Осенью в наших широтах принято подводить итоги. Тем более есть повод: к концу подходит третий месяц украинского контрнаступления, пишет автор РИА Новости. 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T09:32+0400

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2023-09-03T09:32+0400

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Его начала ждали еще зимой, но не случилось: ВСУ ждали западную технику. Ждали весной — к нехватке танков добавилась распутица и падение "фортецi Бахмут". Настало лето, и 4 июня генерал Залужный двинул свои полки вперед, пишет Давид Нармания для РИА Новости.Больше того, именно к мясным штурмам, судя по тому, что продемонстрировали ВСУ, и сводится военный гений киевских военачальников. Поначалу они действительно пытались пользоваться тем, чему их учили на Западе, и хотели на броне прорваться к российским позициям.Но от этой тактики пришлось отказаться: оказалось, что западная техника — даже самые новые из поставленных Киеву образцов — ничем не лучше отечественной, а по некоторым показателям и вовсе значительно ей уступает. Особенно в том виде, в котором ее получили ВСУ: часть оборудования с нее снимали, чтобы оно не досталось российским войскам для изучения.И когда миру явили кадры, ярко демонстрирующие уязвимость хваленых "Леопардов" и "Брэдли", на Банковой, почесав затылок, решили отказаться от их активного использования, чтобы не подставлять спонсоров из Европы и США. Уж больно неубедительной вышла реклама для западных оружейных концернов — с такой картинкой им слона не продать. Поэтому пехота будет действовать самостоятельно. Техника — она ведь западная. А пехота — своя, родная, украинская. Ее вон сколько невыловленной по улицам праздно шатается. Есть кем насытить поредевшие ряды ВСУ.И здесь нужно отметить важное: украинское командование подчеркивает, что сами "партнеры из НАТО" никогда бы не решились на наступательную операцию в таких условиях. Нет ни жизненно необходимого превосходства в воздухе, ни возможности подавить российскую артиллерию, ни оперативного пространства для прорыва фронта — российское командование сделало выводы из хода кампании и подготовилось к удару, выстроив мощную линию оборонительных рубежей. Украинские генералы здесь говорят правду, но в том и состоит ключевое преимущество Запада в этом конфликте: вкладываясь в него финансово и технически, можно застраховать себя от людских потерь. Ну не беспокоится же им об украинцах!Тем не менее ставка, которую делали на Банковой, не сыграла, и обещания уже летом гулять по ялтинской набережной или хотя бы дойти до Крыма так и остались сотрясанием воздуха. Весь пар украинского контрнаступа ушел в гудок. А счет потерь ВСУ уже идет на десятки тысяч только за минувшее лето.Но поскольку требовать от Запада истребители можно долго, а наступать нужно уже вчера, приходится компенсировать нехватку полководческого таланта и военной техники обилием мобилизационного ресурса. Отсюда и заявления Зеленского о том, что военное командование хочет мобилизовать больше людей. Проблема в том, что тех, кто может держать оружие в руках, но еще не получил его, с каждым днем становится все меньше.Вместо этого лучше, как на днях заявил представитель Зеленского Федор Вениславский, отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто получает второе высшее образование. Зачем Мыколе книги, когда есть автомат?Соль ситуации в том, что проблему это не решит. Чтобы добиться радикального изменения положения дел на фронте, Киев должен предложить нечто революционное для этого конфликта, не то что для успеха контрнаступа, а хотя бы для изменения статус-кво. Ведь пока складывается ощущение, что время работает на Россию — она даже близко не подобралась к той стадии нехватки ресурсов для существования, в которой уже давно находится Украина. Выживание киевского режима полностью поставлено на аутсорс. Вопрос лишь в том, как долго западные спонсоры будут оплачивать работу аппарата жизнеобеспечения для уже мертвого государства.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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аналитика, в мире, политика, киев, европа, сша, давид нармания, нато, обострение ситуации вокруг украины, украина