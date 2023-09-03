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На Гонконг обрушился супертайфун "Саола"
На Гонконг обрушился супертайфун "Саола"
На юг Китая обрушился тайфун "Саола". Порядка 900 тысяч человек были эвакуированы. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T14:47+0400
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Метеорологическое бюро провинции Гуандун сообщило, что в 3:30 утра по местному времени мощный шторм обрушился на окрестности города Чжухай, к югу от Гонконга.Обсерватория Гонконга перед ураганом выпустила предупреждение об урагане 10 степени, что является высшим предупреждением в рамках погодной системы города.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, гонконг, китай, в мире, происшествия

На Гонконг обрушился супертайфун "Саола"

14:47 03.09.2023
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НовостиTelegram
На юг Китая обрушился тайфун "Саола". Порядка 900 тысяч человек были эвакуированы. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии
Метеорологическое бюро провинции Гуандун сообщило, что в 3:30 утра по местному времени мощный шторм обрушился на окрестности города Чжухай, к югу от Гонконга.
Обсерватория Гонконга перед ураганом выпустила предупреждение об урагане 10 степени, что является высшим предупреждением в рамках погодной системы города.
© AFP 2023 / Mehdi Lebouachera

Обсерватория Гонконга в пятницу утром подала сигнал о надвигающемся мощном тайфуне.

Обсерватория Гонконга в пятницу утром подала сигнал о надвигающемся мощном тайфуне. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2023 / Mehdi Lebouachera

Обсерватория Гонконга в пятницу утром подала сигнал о надвигающемся мощном тайфуне.

© AFP 2023 / Mladen Antonov

Поступило сообщение, что ураган с максимальной устойчивой скоростью ветра 194 км/ч приблизился к городу, огибая примерно 30,5 км к югу от торгового района Цим Ша Цуй.

Поступило сообщение, что ураган с максимальной устойчивой скоростью ветра 194 км/ч приблизился к городу, огибая примерно 30,5 км к югу от торгового района Цим Ша Цуй. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2023 / Mladen Antonov

Поступило сообщение, что ураган с максимальной устойчивой скоростью ветра 194 км/ч приблизился к городу, огибая примерно 30,5 км к югу от торгового района Цим Ша Цуй.

© AP Photo / Daniel Ceng

Жителей города попросили запастись продуктами и не выходить без надобности из дома.

Жителей города попросили запастись продуктами и не выходить без надобности из дома. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Daniel Ceng

Жителей города попросили запастись продуктами и не выходить без надобности из дома.

© AP Photo / Billy H.C. Kwok

Из зоны бедствия было эвакуировано около 900 тыс. человек.

Из зоны бедствия было эвакуировано около 900 тыс. человек. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Billy H.C. Kwok

Из зоны бедствия было эвакуировано около 900 тыс. человек.

© AP Photo / Billy H.C. Kwok

Специалисты предупредили о серьезном наводнении в прибрежных района.

Специалисты предупредили о серьезном наводнении в прибрежных района. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Billy H.C. Kwok

Специалисты предупредили о серьезном наводнении в прибрежных района.

© AFP 2023 / Dale De La Rey

Чтобы сдержать шторм, в отдельных районах появились заграждения из мешков с песком.

Чтобы сдержать шторм, в отдельных районах появились заграждения из мешков с песком. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2023 / Dale De La Rey

Чтобы сдержать шторм, в отдельных районах появились заграждения из мешков с песком.

© AFP 2023 / Mladen Antonov

В большинстве районов Гонконга и прибрежных южных районах Китая власти приостановили работу предприятий и транспорта.

В большинстве районов Гонконга и прибрежных южных районах Китая власти приостановили работу предприятий и транспорта. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2023 / Mladen Antonov

В большинстве районов Гонконга и прибрежных южных районах Китая власти приостановили работу предприятий и транспорта.

© AFP 2023 / Alastair Pike

А также местные власти отменили занятия в школах.

А также местные власти отменили занятия в школах. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2023 / Alastair Pike

А также местные власти отменили занятия в школах.

© AFP 2023 / Mladen Antonov

К утру субботы максимальная устойчивая скорость ветра снизилась до 144 км/ч.

К утру субботы максимальная устойчивая скорость ветра снизилась до 144 км/ч. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2023 / Mladen Antonov

К утру субботы максимальная устойчивая скорость ветра снизилась до 144 км/ч.

© AP Photo / Billy H.C. Kwok

В последние месяцы в нескольких регионах Китая произошли одни из самых сильных за последние годы дождей и смертоносные наводнения, в результате которых погибли десятки людей, в том числе в отдаленных горных частях столицы Пекина.

В последние месяцы в нескольких регионах Китая произошли одни из самых сильных за последние годы дождей и смертоносные наводнения, в результате которых погибли десятки людей, в том числе в отдаленных горных частях столицы Пекина. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Billy H.C. Kwok

В последние месяцы в нескольких регионах Китая произошли одни из самых сильных за последние годы дождей и смертоносные наводнения, в результате которых погибли десятки людей, в том числе в отдаленных горных частях столицы Пекина.

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