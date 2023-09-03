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На Гонконг обрушился супертайфун "Саола"
На Гонконг обрушился супертайфун "Саола"
На юг Китая обрушился тайфун "Саола". Порядка 900 тысяч человек были эвакуированы. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T14:47+0400
2023-09-03T14:47+0400
2023-09-03T14:47+0400
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Метеорологическое бюро провинции Гуандун сообщило, что в 3:30 утра по местному времени мощный шторм обрушился на окрестности города Чжухай, к югу от Гонконга.Обсерватория Гонконга перед ураганом выпустила предупреждение об урагане 10 степени, что является высшим предупреждением в рамках погодной системы города.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, гонконг, китай, в мире, происшествия
На Гонконг обрушился супертайфун "Саола"
На юг Китая обрушился тайфун "Саола". Порядка 900 тысяч человек были эвакуированы. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии
Метеорологическое бюро провинции Гуандун сообщило, что в 3:30 утра по местному времени мощный шторм обрушился на окрестности города Чжухай, к югу от Гонконга.
Обсерватория Гонконга перед ураганом выпустила предупреждение об урагане 10 степени, что является высшим предупреждением в рамках погодной системы города.
© AFP 2023 / Mehdi Lebouachera
Обсерватория Гонконга в пятницу утром подала сигнал о надвигающемся мощном тайфуне.
Обсерватория Гонконга в пятницу утром подала сигнал о надвигающемся мощном тайфуне.
© AFP 2023 / Mladen Antonov
Поступило сообщение, что ураган с максимальной устойчивой скоростью ветра 194 км/ч приблизился к городу, огибая примерно 30,5 км к югу от торгового района Цим Ша Цуй.
Поступило сообщение, что ураган с максимальной устойчивой скоростью ветра 194 км/ч приблизился к городу, огибая примерно 30,5 км к югу от торгового района Цим Ша Цуй.
© AP Photo / Daniel Ceng
Жителей города попросили запастись продуктами и не выходить без надобности из дома.
Жителей города попросили запастись продуктами и не выходить без надобности из дома.
© AP Photo / Billy H.C. Kwok
Из зоны бедствия было эвакуировано около 900 тыс. человек.
Из зоны бедствия было эвакуировано около 900 тыс. человек.
© AP Photo / Billy H.C. Kwok
Специалисты предупредили о серьезном наводнении в прибрежных района.
Специалисты предупредили о серьезном наводнении в прибрежных района.
© AFP 2023 / Dale De La Rey
Чтобы сдержать шторм, в отдельных районах появились заграждения из мешков с песком.
Чтобы сдержать шторм, в отдельных районах появились заграждения из мешков с песком.
© AFP 2023 / Mladen Antonov
В большинстве районов Гонконга и прибрежных южных районах Китая власти приостановили работу предприятий и транспорта.
В большинстве районов Гонконга и прибрежных южных районах Китая власти приостановили работу предприятий и транспорта.
© AFP 2023 / Alastair Pike
А также местные власти отменили занятия в школах.
А также местные власти отменили занятия в школах.
© AFP 2023 / Mladen Antonov
К утру субботы максимальная устойчивая скорость ветра снизилась до 144 км/ч.
К утру субботы максимальная устойчивая скорость ветра снизилась до 144 км/ч.
© AP Photo / Billy H.C. Kwok
В последние месяцы в нескольких регионах Китая произошли одни из самых сильных за последние годы дождей и смертоносные наводнения, в результате которых погибли десятки людей, в том числе в отдаленных горных частях столицы Пекина.
В последние месяцы в нескольких регионах Китая произошли одни из самых сильных за последние годы дождей и смертоносные наводнения, в результате которых погибли десятки людей, в том числе в отдаленных горных частях столицы Пекина.