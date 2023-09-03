https://sputnik-georgia.ru/20230903/281904911.html

На Гонконг обрушился супертайфун "Саола"

На Гонконг обрушился супертайфун "Саола"

На юг Китая обрушился тайфун "Саола". Порядка 900 тысяч человек были эвакуированы. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий стихии 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T14:47+0400

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2023-09-03T14:47+0400

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Метеорологическое бюро провинции Гуандун сообщило, что в 3:30 утра по местному времени мощный шторм обрушился на окрестности города Чжухай, к югу от Гонконга.Обсерватория Гонконга перед ураганом выпустила предупреждение об урагане 10 степени, что является высшим предупреждением в рамках погодной системы города.

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