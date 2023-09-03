https://sputnik-georgia.ru/20230903/281907745.html

Спасет ли "рядовой Райан" американскую армию?

Спасет ли "рядовой Райан" американскую армию?

Вашингтон ведет опосредованную борьбу с Россией, готовит войска к конфронтации с Ираном и грозит применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи. Однако... 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T15:25+0400

2023-09-03T15:25+0400

2023-09-03T15:49+0400

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Самая большая армия еще не значит самая боеспособная. По численности войска США занимают третье-четвертое место в мире (на первом Китай), у американцев сегодня под ружьем около 1.3 миллионов человек. Не так, чтобы очень много, воображение поражает бюджет - более 600 миллиардов долларов! Некоторые эксперты считают, что это очень раздутая сумма, которая часто разворовывается военными. Возможно, отмечает колумнист Sputnik Армения.Тем не менее, штыков пока хватает, но так было не всегда и чтоб недостатка в G.I. Joe ("Солдат Джо") не испытывать, как в мирное, так и в периоды конфликтов, для наполнения пустот включалась призывная система, и только в 1973 году с воинской повинностью покончили и полностью перешли на добровольческую армию. Закон гласит: "Все граждане США мужского пола, а также мужчины-иммигранты, проживающие на территории страны в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет, обязаны зарегистрироваться в системе так называемой отборочной службы".Понятно, что на учет ставят не для вручения рождественских подарков, а попутно в Вашингтонских офисах все чаще начали вспоминать времена, когда призвать на военную службу ничего не стоило. Сегодня в армии не хватает личного состава, сообщили нынешним летом мировые СМИ."Одновременно Пентагон ждет прихода зимы, которая смогла бы снизить интенсивность боевых действий на Украине и пока то да се, помочь Америке нарастить производство боеприпасов и поддерживать запасы военной продукции при "ошеломляющих" потребностях Киева", - пишет газета New York Times.С восстановлением боезапаса американцы так или иначе справятся, хуже с рекрутированием в армию. Пошлет ли Пентагон своих молодцов воевать за Украину – отдельный вопрос, но вряд ли.Тяга американцев к военной форме чем дальше, тем жиже, молодые граждане уже не хотят рисковать собой в ненужных конфликтах. Стремление людей вступать в ряды вооруженных сил заметно ослабило иракское фиаско президента Джорджа Буша и Пентагону стало труднее привлекать новобранцев. Но когда конфликт закончился, численность вооруженных сил постепенно восстановилась до нормы. "Увы, усиление демографических и бюджетных трудностей может стать той проблемой, решить которую будет намного сложнее", – отмечают американские СМИ."Нашим формируемым по добровольному принципу вооруженным силам не хватает личного состава, и в этих условиях некоторые политические руководители задумали немыслимое: вернуться к призыву на военную службу", – отмечают международные наблюдатели.Экс-советник Рональда Рейгана Даг Бэндоу подтверждает, что сегодня мало кто из восемнадцатилетних соответствует критериям отбора и подходит для службы в армии, и называет причины, одну из которых не угадаете с трех раз. Это ожирение.Но не только. В этом году необходимое число рекрутов наберет только корпус морской пехоты, занимающий предпоследнее место по количеству личного состава в вооруженных силах. Сухопутные же войска и военно-воздушные силы недоберут примерно по десять тысяч человек, а военно-морские силы шесть тысяч. В прошлом году ВВС недовыполнили план набора на 25%.От чего еще недобор? Глупые, непродуманные войны, объясняют эксперты. После 11 сентября в боевых действиях погибли свыше семи тысяч американских военнослужащих и почти восемь тысяч бойцов из частных военных компаний. Ради чего? Погибать из-за несуществующего биологического оружия в Ираке, или защищая безнравственных членов королевских семей на Ближнем Востоке? Или нянчиться и утирать сопли европейцам, которые даже спустя восемьдесят лет после окончания Второй мировой войны совершенно беспомощны в противостоянии с Москвой?Заместитель начальника штаба сухопутных войск генерал Рэнди Джордж считает, что решение проблемы есть, надо просто рекламировать армию как путь наверх. "Проблема в том, что многие американцы этого не понимают или не верят в это", – считает генерал.Культовый фильм Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана" (1998 год) делу уже не помогает, американцы больше напоминают о том, что за время "глобальной войны с террором" тридцать тысяч военнослужащих и ветеранов покончили жизнь самоубийством, и эта цифра просто шокирует. Однако, по оценке Института международных и общественных отношений Уотсона (США), число пострадавших в несколько раз больше. Пентагон не учитывает другие травмы и повреждения, полученные в зоне военных действий, а также обнаруженные позже болезни.По признанию бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирала Майка Маллена лидеры мнений уже не говорят своим подписчикам, что надо идти в армию. "Матери, отцы, дяди, тренеры и священники не считают это хорошим выбором", – делится сокровенным адмирал.А вот мнение отставного морского пехотинца Джо Плезнера: "Да, защищать страну – это важная обязанность, но не патрулировать улицы по всему земному шару, не заниматься социальной инженерией в международных масштабах, не охранять коррумпированных диктаторов и не использовать войны для достижения заурядных экономических и политических целей. А ведь именно этим в основном и занимается Пентагон".Насчет "патрулирования по всему земному шару". Сегодня американские солдаты размещаются более чем в ста сорока странах мира. Не верится, что все они, или даже большинство из них отстаивают важные, и уж тем более жизненно важные американские интересы, полагает бывший солдат из морской пехоты.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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