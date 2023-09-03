https://sputnik-georgia.ru/20230903/armeniya-namerena-uvelichit-proizvodstvo-vina-v-pyat-raz-281913384.html
Армения намерена увеличить производство вина в пять раз
Армения намерена увеличить производство вина в пять раз
Программа правительства предлагает увеличить производство вина в пять раз, но не отвечает на вопрос, как уберечь виноградники от такого опасного вредителя, как... 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T23:13+0400
2023-09-03T23:13+0400
2023-09-03T23:54+0400
в мире
новости
экономика
армения
виноделие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/86/248218699_111:0:3752:2048_1920x0_80_0_0_d0cf0133fbd542bb149f00d1bee2f14f.jpg
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Не все цели, поставленные в новой программе правительства Армении, кажутся реалистичными, но лучше принять хоть какие-то ориентиры и двигаться в их направлении. Об этом заявил в беседе со Sputnik Армения председатель Национального центра вина Армении Аваг Арутюнян.Согласно проекту программы по развитию виноделия на 2023-32 годы, опубликованной на портале проектов официальных документов Минюста Армении, объем производства вина намечено увеличить в пять раз – с нынешних 12-13 млн до 67 млн л в год, а объем продаж довести до $1,8 млрд. Кроме того, власти планируют усовершенствовать механизмы контроля над качеством вина, предотвратить уничтожение (от филлоксеры) местные сорта винограда, создать и поддерживать базу сертифицированных виноградных саженцев, устойчивых к филлоксере и обеззараженных.Нужно учитывать, заметил он, что программа в ее прежней редакции была принята до пандемии коронавируса, 44-дневной войны и конфликта на Украине. Она скорректирована с учетом новой реальности, но остаются открытые вопросы и по объему винограда, и по реализации вина.90% винограда, выращиваемого в Армении, – это сорта для коньяка, а те немногие виноградники, где посажены винные сорта, по большей части заражены филлоксерой. Как, впрочем, и многие другие виноградники в Араратской долине. На радикальную борьбу с ней требуются сотни миллионов долларов: в частности, необходимо пересадить тысячи гектаров виноградников на устойчивые к вредителю корни. На проведение этих и других мероприятий понадобится не менее 10 лет. Решить поставленные задачи можно быстрее, если вести регулярный мониторинг выполнения программы, которые пока не предложены, заметил Арутюнян.Нарастить производство, по его словам, возможно не только за счет зарубежных рынков, но и во многом за счет местного потребления. Так, если во Франции среднее потребление вина на человека в год составляет около 478 литров, то в Армении – около 3 л."Поэтому нам есть куда и в каком направлении развиваться, не думая о перенасыщении рынка. Для выхода на внешние рынки нужно целевым образом стимулировать выпуск вина в высоких ценовых сегментах, что тоже не указано в программе", – добавил Арутюнян."Нам тоже нужно задаться вопросом, сколько тратить на виноградарство, а сколько – на продовольственную безопасность и, шире, на национальную безопасность", – добавил он.Интересно также предложение о внедрении такого института, как посол национального вина (такие есть в соседней Грузии, во Франции и в ряде других стран). Их можно назначать в составе торговых представительств, которые в целом, к сожалению, пока не очень развиты, подытожил Арутюнян.Отметим, основным экспортным рынком доля армянских вин (как виноградных, так и плодово-ягодных) остается Россия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24821/86/248218699_726:0:3457:2048_1920x0_80_0_0_4b4042f64334cfca2d568d8dc23fc5d9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, экономика, армения, виноделие
в мире, новости, экономика, армения, виноделие
Армения намерена увеличить производство вина в пять раз
23:13 03.09.2023 (обновлено: 23:54 03.09.2023)
Программа правительства предлагает увеличить производство вина в пять раз, но не отвечает на вопрос, как уберечь виноградники от такого опасного вредителя, как филлоксера, и где найти новые рынки сбыта
ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik.
Не все цели, поставленные в новой программе правительства Армении, кажутся реалистичными, но лучше принять хоть какие-то ориентиры и двигаться в их направлении. Об этом заявил в беседе со Sputnik Армения
председатель Национального центра вина Армении Аваг Арутюнян.
Согласно проекту программы по развитию виноделия на 2023-32 годы, опубликованной
на портале проектов официальных документов Минюста Армении, объем производства вина намечено увеличить в пять раз – с нынешних 12-13 млн до 67 млн л в год, а объем продаж довести до $1,8 млрд. Кроме того, власти планируют усовершенствовать механизмы контроля над качеством вина, предотвратить уничтожение (от филлоксеры) местные сорта винограда, создать и поддерживать базу сертифицированных виноградных саженцев, устойчивых к филлоксере и обеззараженных.
Арутюнян отметил, что работа над программой стартовала еще 15 лет назад, когда виноделие начало активно развиваться, но только три года назад было принято решение о ее окончательном утверждении. Конечно, у нее есть и положительные, и отрицательные стороны (например, увеличить площади посадки винных сортов в пять раз нереалистично), но радует то, что поставлены хоть какие-то цели, повторил Арутюнян.
Нужно учитывать, заметил он, что программа в ее прежней редакции была принята до пандемии коронавируса, 44-дневной войны и конфликта на Украине. Она скорректирована с учетом новой реальности, но остаются открытые вопросы и по объему винограда, и по реализации вина.
90% винограда, выращиваемого в Армении, – это сорта для коньяка, а те немногие виноградники, где посажены винные сорта, по большей части заражены филлоксерой. Как, впрочем, и многие другие виноградники в Араратской долине. На радикальную борьбу с ней требуются сотни миллионов долларов: в частности, необходимо пересадить тысячи гектаров виноградников на устойчивые к вредителю корни. На проведение этих и других мероприятий понадобится не менее 10 лет. Решить поставленные задачи можно быстрее, если вести регулярный мониторинг выполнения программы, которые пока не предложены, заметил Арутюнян.
Нарастить производство, по его словам, возможно не только за счет зарубежных рынков, но и во многом за счет местного потребления. Так, если во Франции среднее потребление вина на человека в год составляет
около 478 литров, то в Армении – около 3 л.
"Поэтому нам есть куда и в каком направлении развиваться, не думая о перенасыщении рынка. Для выхода на внешние рынки нужно целевым образом стимулировать выпуск вина в высоких ценовых сегментах, что тоже не указано в программе", – добавил Арутюнян.
Другое дело, что в той же Франции правительство дает фермерам сигнал о том, что нужно сокращать площади виноградников и диверсифицировать производство, учитывая, как изменились рынки по всему миру за последние два-три года и как там сократилось потребление.
"Нам тоже нужно задаться вопросом, сколько тратить на виноградарство, а сколько – на продовольственную безопасность и, шире, на национальную безопасность", – добавил он.
Интересно также предложение о внедрении такого института, как посол национального вина (такие есть в соседней Грузии, во Франции и в ряде других стран). Их можно назначать в составе торговых представительств, которые в целом, к сожалению, пока не очень развиты, подытожил Арутюнян.
Отметим, основным экспортным рынком доля армянских вин (как виноградных, так и плодово-ягодных) остается Россия.