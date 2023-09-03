https://sputnik-georgia.ru/20230903/armeniya-namerena-uvelichit-proizvodstvo-vina-v-pyat-raz-281913384.html

Армения намерена увеличить производство вина в пять раз

Армения намерена увеличить производство вина в пять раз

Программа правительства предлагает увеличить производство вина в пять раз, но не отвечает на вопрос, как уберечь виноградники от такого опасного вредителя, как... 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T23:13+0400

2023-09-03T23:13+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен – Sputnik. Не все цели, поставленные в новой программе правительства Армении, кажутся реалистичными, но лучше принять хоть какие-то ориентиры и двигаться в их направлении. Об этом заявил в беседе со Sputnik Армения председатель Национального центра вина Армении Аваг Арутюнян.Согласно проекту программы по развитию виноделия на 2023-32 годы, опубликованной на портале проектов официальных документов Минюста Армении, объем производства вина намечено увеличить в пять раз – с нынешних 12-13 млн до 67 млн л в год, а объем продаж довести до $1,8 млрд. Кроме того, власти планируют усовершенствовать механизмы контроля над качеством вина, предотвратить уничтожение (от филлоксеры) местные сорта винограда, создать и поддерживать базу сертифицированных виноградных саженцев, устойчивых к филлоксере и обеззараженных.Нужно учитывать, заметил он, что программа в ее прежней редакции была принята до пандемии коронавируса, 44-дневной войны и конфликта на Украине. Она скорректирована с учетом новой реальности, но остаются открытые вопросы и по объему винограда, и по реализации вина.90% винограда, выращиваемого в Армении, – это сорта для коньяка, а те немногие виноградники, где посажены винные сорта, по большей части заражены филлоксерой. Как, впрочем, и многие другие виноградники в Араратской долине. На радикальную борьбу с ней требуются сотни миллионов долларов: в частности, необходимо пересадить тысячи гектаров виноградников на устойчивые к вредителю корни. На проведение этих и других мероприятий понадобится не менее 10 лет. Решить поставленные задачи можно быстрее, если вести регулярный мониторинг выполнения программы, которые пока не предложены, заметил Арутюнян.Нарастить производство, по его словам, возможно не только за счет зарубежных рынков, но и во многом за счет местного потребления. Так, если во Франции среднее потребление вина на человека в год составляет около 478 литров, то в Армении – около 3 л."Поэтому нам есть куда и в каком направлении развиваться, не думая о перенасыщении рынка. Для выхода на внешние рынки нужно целевым образом стимулировать выпуск вина в высоких ценовых сегментах, что тоже не указано в программе", – добавил Арутюнян."Нам тоже нужно задаться вопросом, сколько тратить на виноградарство, а сколько – на продовольственную безопасность и, шире, на национальную безопасность", – добавил он.Интересно также предложение о внедрении такого института, как посол национального вина (такие есть в соседней Грузии, во Франции и в ряде других стран). Их можно назначать в составе торговых представительств, которые в целом, к сожалению, пока не очень развиты, подытожил Арутюнян.Отметим, основным экспортным рынком доля армянских вин (как виноградных, так и плодово-ягодных) остается Россия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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