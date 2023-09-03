https://sputnik-georgia.ru/20230903/barkhatnyy-sezon-i-magnitnye-peski-chernomorskiy-kurort-ureki---foto-281908964.html
Бархатный сезон и магнитные пески: черноморский курорт Уреки – фото
Бархатный сезон и магнитные пески: черноморский курорт Уреки – фото
Черноморский поселок Уреки – это популярный курорт в Грузии. Сюда приезжают отдыхать целыми семьями. Смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия, как выглядит пляж... 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T16:55+0400
2023-09-03T16:55+0400
2023-09-03T17:00+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
уреки
черноморские курорты грузии
туризм в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/02/281893565_0:72:3284:1919_1920x0_80_0_0_f9edbc6a853820e9ff7f82a65ed52e30.jpg
Морской пляж Уреки славится своими магнитными песками. Сюда ездят отдыхать не только жители Грузии, но и множество туристов, причем не только из соседних стран, но и из Европы, Азии и Африки.
уреки
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/02/281893565_315:0:2970:1991_1920x0_80_0_0_25a302c223a2760acf879fe407561244.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, уреки, черноморские курорты грузии, туризм в грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, уреки, черноморские курорты грузии, туризм в грузии, фото
Бархатный сезон и магнитные пески: черноморский курорт Уреки – фото
16:55 03.09.2023 (обновлено: 17:00 03.09.2023)
Черноморский поселок Уреки – это популярный курорт в Грузии. Сюда приезжают отдыхать целыми семьями. Смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия, как выглядит пляж в начале осени.
Морской пляж Уреки славится своими магнитными песками. Сюда ездят отдыхать не только жители Грузии, но и множество туристов, причем не только из соседних стран, но и из Европы, Азии и Африки.
© photo: Sputnik / Stringer
Курортный поселок Уреки славится своими магнитными песками.
Курортный поселок Уреки славится своими магнитными песками.
© photo: Sputnik / Stringer
Эти пески имеют целебные свойства, и люди приезжают сюда, чтобы улучшить свое здоровье.
Эти пески имеют целебные свойства, и люди приезжают сюда, чтобы улучшить свое здоровье.
© photo: Sputnik / Stringer
Да и для детей тут раздолье – пляж песочный и море мелкое.
Да и для детей тут раздолье – пляж песочный и море мелкое.
© photo: Sputnik / Stringer
Можно идти вглубь моря на десятки метров, и вода будет по пояс.
Можно идти вглубь моря на десятки метров, и вода будет по пояс.
© photo: Sputnik / Stringer
Так что в летний и бархатный сезон пляжи тут заполнены людьми.
Так что в летний и бархатный сезон пляжи тут заполнены людьми.
© photo: Sputnik / Stringer
В Уреки в последние годы развивается туристическая инфраструктура.
В Уреки в последние годы развивается туристическая инфраструктура.
© photo: Sputnik / Stringer
Тут множество семейных отелей и различных домов отдыха.
Тут множество семейных отелей и различных домов отдыха.
© photo: Sputnik / Stringer
За безопасностью на пляже постоянно следят спасатели.
За безопасностью на пляже постоянно следят спасатели.
© photo: Sputnik / Stringer
Развлечений на море тоже стало намного больше.
Развлечений на море тоже стало намного больше.
© photo: Sputnik / Stringer
Даже можно полетать над морем.
Даже можно полетать над морем.
© photo: Sputnik / Stringer
Люди задерживаются на пляже до позднего вечера.
Люди задерживаются на пляже до позднего вечера.
© photo: Sputnik / Stringer
А тем временем сотни людей постоянно приезжают и уезжают из Уреки на поездах, автобусах, маршрутках и машинах.
А тем временем сотни людей постоянно приезжают и уезжают из Уреки на поездах, автобусах, маршрутках и машинах.
© photo: Sputnik / Stringer
В городе везде у моря множество магазинчиков, где можно приобрести все необходимое для проживания.
В городе везде у моря множество магазинчиков, где можно приобрести все необходимое для проживания.
© photo: Sputnik / Stringer
Тут же можно купить все для отдыха на море.
Тут же можно купить все для отдыха на море.
© photo: Sputnik / Stringer
А это железнодорожный вокзал в Уреки. Тут же останавливаются рейсовые маршрутные такси и автобусы.
А это железнодорожный вокзал в Уреки. Тут же останавливаются рейсовые маршрутные такси и автобусы.