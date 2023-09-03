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https://sputnik-georgia.ru/20230903/barkhatnyy-sezon-i-magnitnye-peski-chernomorskiy-kurort-ureki---foto-281908964.html
Бархатный сезон и магнитные пески: черноморский курорт Уреки – фото
Бархатный сезон и магнитные пески: черноморский курорт Уреки – фото
Черноморский поселок Уреки – это популярный курорт в Грузии. Сюда приезжают отдыхать целыми семьями. Смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия, как выглядит пляж... 03.09.2023, Sputnik Грузия
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Морской пляж Уреки славится своими магнитными песками. Сюда ездят отдыхать не только жители Грузии, но и множество туристов, причем не только из соседних стран, но и из Европы, Азии и Африки.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, уреки, черноморские курорты грузии, туризм в грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, уреки, черноморские курорты грузии, туризм в грузии, фото

Бархатный сезон и магнитные пески: черноморский курорт Уреки – фото

16:55 03.09.2023 (обновлено: 17:00 03.09.2023)
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Черноморский поселок Уреки – это популярный курорт в Грузии. Сюда приезжают отдыхать целыми семьями. Смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия, как выглядит пляж в начале осени.
Морской пляж Уреки славится своими магнитными песками. Сюда ездят отдыхать не только жители Грузии, но и множество туристов, причем не только из соседних стран, но и из Европы, Азии и Африки.
© photo: Sputnik / Stringer

Курортный поселок Уреки славится своими магнитными песками.

Курортный поселок Уреки славится своими магнитными песками. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Курортный поселок Уреки славится своими магнитными песками.

© photo: Sputnik / Stringer

Эти пески имеют целебные свойства, и люди приезжают сюда, чтобы улучшить свое здоровье.

Эти пески имеют целебные свойства, и люди приезжают сюда, чтобы улучшить свое здоровье. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Эти пески имеют целебные свойства, и люди приезжают сюда, чтобы улучшить свое здоровье.

© photo: Sputnik / Stringer

Да и для детей тут раздолье – пляж песочный и море мелкое.

Да и для детей тут раздолье – пляж песочный и море мелкое. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Да и для детей тут раздолье – пляж песочный и море мелкое.

© photo: Sputnik / Stringer

Можно идти вглубь моря на десятки метров, и вода будет по пояс.

Можно идти вглубь моря на десятки метров, и вода будет по пояс. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Можно идти вглубь моря на десятки метров, и вода будет по пояс.

© photo: Sputnik / Stringer

Так что в летний и бархатный сезон пляжи тут заполнены людьми.

Так что в летний и бархатный сезон пляжи тут заполнены людьми. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Так что в летний и бархатный сезон пляжи тут заполнены людьми.

© photo: Sputnik / Stringer

В Уреки в последние годы развивается туристическая инфраструктура.

В Уреки в последние годы развивается туристическая инфраструктура. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

В Уреки в последние годы развивается туристическая инфраструктура.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут множество семейных отелей и различных домов отдыха.

Тут множество семейных отелей и различных домов отдыха. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут множество семейных отелей и различных домов отдыха.

© photo: Sputnik / Stringer

За безопасностью на пляже постоянно следят спасатели.

За безопасностью на пляже постоянно следят спасатели. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

За безопасностью на пляже постоянно следят спасатели.

© photo: Sputnik / Stringer

Развлечений на море тоже стало намного больше.

Развлечений на море тоже стало намного больше. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Развлечений на море тоже стало намного больше.

© photo: Sputnik / Stringer

Даже можно полетать над морем.

Даже можно полетать над морем. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Даже можно полетать над морем.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди задерживаются на пляже до позднего вечера.

Люди задерживаются на пляже до позднего вечера. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Люди задерживаются на пляже до позднего вечера.

© photo: Sputnik / Stringer

А тем временем сотни людей постоянно приезжают и уезжают из Уреки на поездах, автобусах, маршрутках и машинах.

А тем временем сотни людей постоянно приезжают и уезжают из Уреки на поездах, автобусах, маршрутках и машинах. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

А тем временем сотни людей постоянно приезжают и уезжают из Уреки на поездах, автобусах, маршрутках и машинах.

© photo: Sputnik / Stringer

В городе везде у моря множество магазинчиков, где можно приобрести все необходимое для проживания.

В городе везде у моря множество магазинчиков, где можно приобрести все необходимое для проживания. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

В городе везде у моря множество магазинчиков, где можно приобрести все необходимое для проживания.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же можно купить все для отдыха на море.

Тут же можно купить все для отдыха на море. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же можно купить все для отдыха на море.

© photo: Sputnik / Stringer

А это железнодорожный вокзал в Уреки. Тут же останавливаются рейсовые маршрутные такси и автобусы.

А это железнодорожный вокзал в Уреки. Тут же останавливаются рейсовые маршрутные такси и автобусы. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

А это железнодорожный вокзал в Уреки. Тут же останавливаются рейсовые маршрутные такси и автобусы.

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