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Бархатный сезон и магнитные пески: черноморский курорт Уреки – фото

Бархатный сезон и магнитные пески: черноморский курорт Уреки – фото

Черноморский поселок Уреки – это популярный курорт в Грузии. Сюда приезжают отдыхать целыми семьями. Смотрите в фоторепортаже Sputnik Грузия, как выглядит пляж... 03.09.2023, Sputnik Грузия

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Морской пляж Уреки славится своими магнитными песками. Сюда ездят отдыхать не только жители Грузии, но и множество туристов, причем не только из соседних стран, но и из Европы, Азии и Африки.

уреки

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, уреки, черноморские курорты грузии, туризм в грузии, фото