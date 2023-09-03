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Болеем за наших – с кем сыграют грузинские футболисты в Еврокубках
Болеем за наших – с кем сыграют грузинские футболисты в Еврокубках
"Наполи" Хвичи Кварацхелия попал в одну группу с мадридским "Реалом", португальской "Брагой", немецким "Унионом" 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T12:46+0400
2023-09-03T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2023/24 состоялась в Монако, по итогам которой определились соперники клубов грузинских футболистов – Георгия Микаутадзе ("Аякс") и Отара Китеишвили ("Штурм"). Соперниками "Аякса" в группе B стали "Марсель" (Франция), "Брайтон" (Англия), "АЕК" (Греция) . А "Штурм" сыграет в группе D против "Аталанты" (Италия), "Спортинга" (Португалия), "Ракув" (Польша). Группа B Группа D Расписание группового этапа: Что касается жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА, то "Наполи" Хвичи Кварацхелия попал в одну группу с мадридским "Реалом", португальской "Брагой", немецким "Унионом". Расписание группового этапа В прошлом сезоне "Наполи" смог добраться до 1/4 Лиги чемпионов, где встретился с "Миланом". По сумме двух встреч (1:2) в полуфинал пробились миланцы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, футбол, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, отар китеишвили, уефа, лига чемпионов уефа, лига европы уефа
спорт, грузия, новости, футбол, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, отар китеишвили, уефа, лига чемпионов уефа, лига европы уефа
Болеем за наших – с кем сыграют грузинские футболисты в Еврокубках
12:46 03.09.2023 (обновлено: 13:02 03.09.2023)
"Наполи" Хвичи Кварацхелия попал в одну группу с мадридским "Реалом", португальской "Брагой", немецким "Унионом"
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2023/24 состоялась в Монако, по итогам которой определились соперники клубов грузинских футболистов – Георгия Микаутадзе ("Аякс") и Отара Китеишвили ("Штурм").
Соперниками "Аякса" в группе B стали "Марсель" (Франция), "Брайтон" (Англия), "АЕК" (Греция) . А "Штурм" сыграет в группе D против "Аталанты" (Италия), "Спортинга" (Португалия), "Ракув" (Польша).
Расписание группового этапа:
Что касается жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА, то "Наполи" Хвичи Кварацхелия попал в одну группу с мадридским "Реалом", португальской "Брагой", немецким "Унионом".
Расписание группового этапа
В прошлом сезоне "Наполи" смог добраться до 1/4 Лиги чемпионов, где встретился с "Миланом". По сумме двух встреч (1:2) в полуфинал пробились миланцы.