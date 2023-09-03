https://sputnik-georgia.ru/20230903/bolee-za-nashikh---s-kem-sygrayut-gruzinskikh-futbolistov-v-evrokubkakh-281903202.html

Болеем за наших – с кем сыграют грузинские футболисты в Еврокубках

Болеем за наших – с кем сыграют грузинские футболисты в Еврокубках

"Наполи" Хвичи Кварацхелия попал в одну группу с мадридским "Реалом", португальской "Брагой", немецким "Унионом" 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T12:46+0400

2023-09-03T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2023/24 состоялась в Монако, по итогам которой определились соперники клубов грузинских футболистов – Георгия Микаутадзе ("Аякс") и Отара Китеишвили ("Штурм"). Соперниками "Аякса" в группе B стали "Марсель" (Франция), "Брайтон" (Англия), "АЕК" (Греция) . А "Штурм" сыграет в группе D против "Аталанты" (Италия), "Спортинга" (Португалия), "Ракув" (Польша). Группа B Группа D Расписание группового этапа: Что касается жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА, то "Наполи" Хвичи Кварацхелия попал в одну группу с мадридским "Реалом", португальской "Брагой", немецким "Унионом". Расписание группового этапа В прошлом сезоне "Наполи" смог добраться до 1/4 Лиги чемпионов, где встретился с "Миланом". По сумме двух встреч (1:2) в полуфинал пробились миланцы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, футбол, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, отар китеишвили, уефа, лига чемпионов уефа, лига европы уефа