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Экономист об исламском банкинге и перспективах его внедрения в России – видео
Экономист об исламском банкинге и перспективах его внедрения в России – видео
В странах Ближнего Востока скопилось много излишних денег, которые местным бизнесменам и инвесторам надо куда-то вложить. Они готовы работать с Россией, но... 03.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-03T10:16+0400
2023-09-03T10:16+0400
2023-09-03T10:37+0400
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Именно поэтому внедрение в России инструментов исламского банкинга поможет привлечь дополнительные инвестиции и облегчит взаимодействие с бизнесменами и инвесторами из мусульманских стран. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Ильяс Зарипов. Эксперт также отметил, что в России есть запрос на исламские финансовые продукты и что они могут быть популярны не только среди мусульман. Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, аналитика, ближний восток, россия, видео
мультимедиа, видео, в мире, аналитика, ближний восток, россия, видео
Экономист об исламском банкинге и перспективах его внедрения в России – видео
10:16 03.09.2023 (обновлено: 10:37 03.09.2023)
В странах Ближнего Востока скопилось много излишних денег, которые местным бизнесменам и инвесторам надо куда-то вложить. Они готовы работать с Россией, но стоит вопрос создания понятной, комфортной и удобной инфраструктуры
Именно поэтому внедрение в России инструментов исламского банкинга поможет привлечь дополнительные инвестиции и облегчит взаимодействие с бизнесменами и инвесторами из мусульманских стран.
Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Ильяс Зарипов.
Эксперт также отметил, что в России есть запрос на исламские финансовые продукты и что они могут быть популярны не только среди мусульман.
Подробнее смотрите в видео.