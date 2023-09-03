https://sputnik-georgia.ru/20230903/ekonomist-ob-islamskom-bankinge-i-perspektivakh-ego-vnedreniya-v-rossii---video-281901991.html

Экономист об исламском банкинге и перспективах его внедрения в России – видео

Экономист об исламском банкинге и перспективах его внедрения в России – видео

В странах Ближнего Востока скопилось много излишних денег, которые местным бизнесменам и инвесторам надо куда-то вложить. Они готовы работать с Россией, но... 03.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-03T10:16+0400

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Именно поэтому внедрение в России инструментов исламского банкинга поможет привлечь дополнительные инвестиции и облегчит взаимодействие с бизнесменами и инвесторами из мусульманских стран. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Ильяс Зарипов. Эксперт также отметил, что в России есть запрос на исламские финансовые продукты и что они могут быть популярны не только среди мусульман. Подробнее смотрите в видео.

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